2019 konut kredisi hesaplama faiz oranları yüzde kaç Hangi banka hangi oranda konut kredisi veriyor

Konut kredisi veren bankalar hangileri? Hangi banka hangi oranda konut kredisi veriyor? En uygun konut kredi faiz oranı yüzde kaç? 2019 konut kredisi hesaplama faiz oranları yüze kaç? 2019 Ziraat Bankası konut kredisi kampanyaları ve başvuru şartları neler? Konut sahibi olmak isteyen kişiler 0.98 konut kredisi kampanyasını yakından takip ederken artan banka sayısı anlaşmalı konut projesi sayısını da arttırdı. Konut sektörü ile işbirliği yapan Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar olan 120 ay vadeli kredilerde aylık yüzde 0.98 faiz oranı uygulayacak. İndirimden, banka ile kredili çalışan konut üreticilerinden ev alacak vatandaşlar yararlanabilecek. Konut sektöründe yaşanan olumsuzluklar ve konut almakta zorlanan vatandaş için geçtiğimiz ay Ziraat Bankası ile konut sektörü arasında işbirliği anlaşması gerçekleştirildi. İşbirliği kapsamında konut sektörünün de desteğiyle bankalar anlaşmalı konutlarda ilk olarak 120 ay vade ve 500 bin TL’ye kadar %0.98 faiz oranları ile konut kredisi kullandırmaya başladı. İşte 2019 konut kredisi hesaplama faiz oranları



Konut kredi faiz oranları ve başvuru işlemleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Konuya ilişkin bankalar finansman desteği sağladığı konut projeleri için 1.78 faiz oranı ile konut kredisi vereceklerini, müteahhitlerin de aradaki farkı kendilerinin karşılayarak 0.98 faiz oranı ile konut kredisi vereceklerini açıklaması büyük heyecan yaratmıştı. Pek çok kişi tüm konut kredisi başvurularını kapsayan genel kampanya beklerken anlaşmalı projeler üzerinden ev alacak olan kişiler ise fırsatı değerlendirmek için başvurularını gerçekleştirmeye başladı.

Konut satış rakamları belli oldu! Rakamlar yükseliyor! TÜİK konut satışlarına ilişkin rakamları açıkladı. Aralık ayı konut satış rakamları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında arttı. 2018 yılında Türkiye genelinde toplam 1 milyon 375 bin konut satışı gerçekleşti. Konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre %2,4 azalış gösterdi. Konut satışlarında 2018 yılında, İstanbul 234 055 konut satışı ve %17 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 131 161 konut satışı ve %9,5 pay ile Ankara, 75 672 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 159 konut ile Hakkari'de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 276 820 tanesi ipotekli, 1_098_578 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.

TÜRKİYE'DE 2018 ARALIK AYINDA 136 845 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 oranında artarak 136 845 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 26 541 konut satışı ve %19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 095 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 6 960 konut satışı ve %5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Ardahan, 32 konut ile Hakkari ve 48 konut ile Bayburt oldu.



İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2018 ARALIK AYINDA 7 148 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %79 oranında azalış göstererek 7 148 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %5,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 461 konut satışı ve %20,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %12,7 ile Edirne oldu.



DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 129 697 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %31,1 oranında artarak 129 697 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 25 080 konut satışı ve %19,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %94,5 oldu. Ankara 11 315 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 6 565 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 12 konut ile Ardahan oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 69 861 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,8 artarak 69 861 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %51,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 13 723 konut satışı ve %19,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 5 077 konut satışı ile Ankara ve 3 158 konut satışı ile İzmir izledi.



İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 66 984 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %1 artış göstererek 66 984 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 12 818 konut satışı ve %19,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %48,3 oldu. Ankara 7 018 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 802 konut satışı ile İzmir izledi.



TÜRKİYE GENELİNDE 2018 YILINDA YABANCILARA 39 663 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre %78,4 oranında arttı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2018 yılında ilk sırayı 14 270 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 938 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 2 720 konut satışı ile Bursa ve 2 133 konut satışı ile Ankara izledi.



Yabancılara 2018 yılı Aralık ayında ise 4 560 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Aralık 2018'de ilk sırayı 2 170 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 744 konut satışı ile Antalya, 252 konut satışı ile Bursa, 251 konut satışı ile Ankara izledi.



ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Irak vatandaşları 2018 yılında Türkiye'den 8 205 konut satın aldı. Irak'ı 3 652 konut ile İran, 2 718 konut ile Suudi Arabistan, 2 297 konut ile Rusya Federasyonu ve 2 199 konut ile Kuveyt izledi.



Aralık ayında ise Irak vatandaşları Türkiye'den 897 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 435 konut ile İran, 268 konut ile Suudi Arabistan ve 257 konut ile Rusya Federasyonu izledi.



TÜRKİYE'DE 2018 YILINDA ERKEKLER 790 006, KADINLAR 421 286 KONUT SAHİBİ OLDU

Türkiye genelinde 2018 yılında, erkekler %57,4 pay ile 790 006, kadınlar %30,6 pay ile 421 286 konut sahibi olurken, %2 pay ile 26 877 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı. İstanbul 65 166 konut satışı ve %15,5 payla Türkiye'de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu. İstanbul'da 128 221 konut erkekler tarafından alınırken, kadınlar ve erkekler tarafından ortak alınan konut sayısı 5_726 oldu. En az konut satışının gerçekleştiği iller kadınlarda 30 konut ile Ardahan, erkeklerde 112 konut ile Hakkari oldu.







0.98 Faizle Kredi Veren Bankalar Hangileri?



Ziraat Bankası Konut Kredisi



Vakıfbank Konut Kredisi



Halkbank Konut Kredisi



Vakıfbank Konut Kredisi



Ziraat Katılım Bankası Konut Kredisi



İş Bankası Konut Kredisi



Kuveyt Türk Katılım Bankası Konut Kredisi



0.98 Konut Kredisi Kampanyası Ne Zaman Sona Erecek?



Kampanyanın başladığı tarihte KONUTDER Başkanı Altan Elmas açıklama yaparak kampanyanın 2 ay boyunca süreceğini açıklamıştı.



Yani yapılan bu açıklamaya göre 0.98 konut kredisi kampanyası Ocak ayı sonunda bitmiş olacak. Ocak ayına kadar indirimli konut kredisi kampanyası sayesinde ev almak isteyen kişiler bankalarla anlaşmalı müteahhitler tarafından üretilen konutları indirimli olarak satın alabilecek.



0.98 Anlaşmalı Konut Projeleri Hangileri?



Her bankanın anlaşmalı olduğu konut projesi değişiyor. Listeler kampanyaya katıldığı belirtilen bankaların kendi internet siteleri tarafından duyurulurken yine ilgili banka şubeleri üzerinden de şahsen başvuru yapılarak bilgi alınabiliyor.

KOBİ'LERE KREDİ DESTEĞİ

Bakan Berat Albayrak: 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuzu üst seviyeye taşıdık! Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı”nda konuştu. Bakan Albayrak, 'Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor. Enflasyon, kur, faiz ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuzu üst seviyeye taşıdık' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkamalarından bazı satırbaşları:



"Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor"



"Enflasyon, kur, faiz ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuzu üst seviyeye taşıdık."



"13 bankamızın katılımı ile KOBİ Değer Kredisi destek paketimizle, işletmelerimize finansman desteği başlatıyoruz"



"Başta imalatçı ve ihracatçılarımız olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan KOBİ'lere uygun şartlarda finansman sağlıyoruz."



"Toplam 20 milyar liralık paketin tüm KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum"



"İmalat ve ihracat sektöründeki firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecektir."



"KOBİ Değer Kredi paketinin Hazine'ye etkisi yoktur."



"KOBİ Değer Kredisi 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1,54 faizle verilecek."

Vakıfbank aktif kredili müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşterilere, kampanyaya dahil olan firmaların da katkısıyla aylık yüzde 0.98 faizle 120 ay vadede 500,000 TL'ye kadar konut kredisi kullandıracak.



BANKADAN yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama kapsamındaki konut kredisi ödemelerinin bir kısmı firmaların Vakıfbank'taki ticari risklerine mahsup edilirken kalan kısmı da ilgili firmalara nakit akışı sağlayacak.



Ziraat Bankası da Cuma günü, inşaat şirketlerinin elinde bulunan konut stokunun eritilmesi için kendi müşterisi olan konut inşaat şirketlerinden ev alanlara aylık yüzde 1'in altında faizle kredi imkanı getirmişti.



Ev almak araba almak yada bankalarda kredi çekmek isteyen vatandaşların bankalarda yapılan kredi faiz oranlarını sıklıkla takip etmekte.





KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?



Konut kredisi faiz oranları banka banka düşüşünü sürdürürken, yeni yıl 2019'un ilk ayı Ocak ayı ortasına gelindiğinde bir katılım Bankası daha konut finansmanında uyguladığı kar oranını anlaşmalı inşaat firmalarının projeleri için 0.98'e çekti. Böylece 3 kamu bankası, 2 katılım bankası ve 1 özel banka konut kredisi faiz oranlarını 0.98'e indirmiş oldu. İndirime giden tüm bankalar, anlaşmalı inşaat firmalarının projelerinde geçerli olacak faiz indirimini bankalarında uygulamaya koymuş oldu.



Aralık ayı ortasında Ziraat Bankası tarafından ilk olarak başlatılan konut kredisi fazlerindeki indirimlere hemen peşinden Vakıfbank ve Halkbank, sonrasında ise özel bankalardan İş Bankası eklenmiş, katılım bankası olarak ise Vakıfkatılım 0.98'e konut kredisi faizlerini indirmişti. Yılı böyle kapatan inşaat ve gayrimenkul sektöründe kıpırdamalar başlamış, yeni yıl 2019'a ise KDV ve tapu harçlarındaki indirimlerle girmişti. Diğer taraftan yılın son ayına dair konut satış rakamları ise büyük bir merakla bekleniyor. Zira açıklanacak rakamlarla 2017 yılının satış rakamalrıyla benzer rakamlarla 2018 yılı konut satışları tamamlanmış olacak.



Ziraat Bankası konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altına çekti! iraat Bankası, konut kredilerinde faizi yüzde 0.98'in altına çekti. Faiz indirimi Ziraat Bankası ile çalışan firmalardan ev alanlara uygulanacak. Konut inşaat şirketleri aylık yüzde 1.78 olan konut kredisi faizinin bir bölümünü üstlenecek, böylece kredi alanların aylık maliyeti yüzde 0.98 olacak. 500 bin liraya kadar verilecek konut kredilerinin vadesi 120 aya kadar uzayabilecek. Böylelikle konut stoğunun eritilmesi planlanıyor. Ziraat Bankası, kendisiyle çalışmakta olan inşaat firmalarının elinde bulunan bitmiş birinci el ve henüz tamamlanmamış inşaatı devam etmekte olan konut satışlarının finansmanına destek vermek, firmaların elinde bulunan konut stokunun eritilmesine katkıda bulunmak için kampanya başlattı.



Bankadan yapılan açıklamada hali hazırda bankayla aktif olarak kredili çalışmakta olan konut üreticilerinden konut satın alacak müşterilerine aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 Bin TL’ye kadar konut kredisi kullanma imkanı sunulacağı duyuruldu.



Konut kredisi faiz indirimi bulunmaz fırsat!



Banka, konut kredisi faizini firmaların da desteğiyle yüzde 0.98’e çekti. Kredide sınır 500 bin lira. Vatandaşın cebinden 361 bin lira daha az çıkacak.



'FİRMALARIN BORCUNUN GERİ ÖDEMESİNDE KULLANILACAK'



Açıklamada "Yapılan çalışma ile bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1.78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da elini taşın altına koyarak, faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık yüzde 0.98 olarak yansıtılacaktır." denildi.



Kullandırılan konut kredilerinin bir kısmının söz konusu firmaların Ziraat Bankası'na olan kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacağı belirtildi. Kampanya ile bir taraftan firmaların üzerindeki mali yükün hafifletilmesi, diğer taraftan da bankaca kullandırılmış olan kredilerin seyyaliyetinin sağlanması açısından önemli kazanım oluşturulması hedefleniyor. "



Bu yıl zirve yapan konut kredisi faizlerinin yeniden yüzde 1’in altına düşmesi için Ziraat Bankası öncülüğünde indirim geldi. Konut sektörü ile işbirliği yapan Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar olan 120 ay vadeli kredilerde aylık yüzde 0.98 faiz oranı uygulayacak. İndirimden, banka ile kredili çalışan konut üreticilerinden ev alacak vatandaşlar yararlanabilecek.



80 PUAN MÜTEAHHİTTEN



Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Yapılan çalışma ile bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1.78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da elini taşın altına koyarak, faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık yüzde 0.98 olarak yansıtılacaktır” denildi. Bu da yüzde 0.80’lik faizi konut üreticilerinin karşılayacağı anlamına geliyor.



KREDİ ÖDEMESİNE DESTEK



Açıklamaya göre; kampanya kapsamında firmaların elinde bulunan bitmiş veya inşaatı süren konut stoklarının eritilmesine önemli katkı sağlanacak. Kredilerin bir kısmı, firmaların bankaya olan kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacak. Böylece hem firmaların üzerindeki mali yükün hafifletilmesi, hem de bankanın kullandırdığı kredilerin dönmesi hedeflendi.



PİYASADA YÜZDE 2.33



Konut kredisi faizleri şu anda piyasada ortalama yüzde 2.33 seviyesinde. ziraat bankası, kamu bankalarına öncülük ederek bunu yüzde 1.78’e çekmiş oldu. müteahhitler de 80 puan üstlenince faiz yüzde 0.98’e kadar indi. bu da, 500 bin lira kredi kullanan vatandaş için 361 bin lira, 100 bin lira kullanan için de 72 bin lira daha az faiz ödemesi demek...

10 Ocak 2019 tarihli tüm bankaların güncel konut kredisi faiz oranları listesi



Bankaların kredi oranları güncellendi. 10 Ocak 2019 tarihli tüm bankaların güncel konut kredisi faiz oranları listesi haberimizde...



Dün yapılan ICBC Bank konut kredisi faiz indirimi ile yüzde 2.28 olan ICBC Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.89 seviyesine çekilmişti.



Bugünde Garanti Bankası konut kredisi faiz indirimi yaptı ve yüzde 2.20 olan kredi seviyesini yüzde 2.15 olarak revize edildi.







15 Ocak 2019 Tarihli 120 Ay Vadeli Konut Kredisi Faiz Oranları Listesi (100 Bin Lira Konut Kredisi Temel Alınarak Hesaplanmıştır)



ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,89



ICBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.89



Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,94



Şeker Finans Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,97



Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.98 (Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)



Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,99



Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,99 (Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)



Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,01



Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,09 (Vakıfbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)



Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,15



Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,29



Şekerbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,29

QNB Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,30



İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,30 (İş Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)



Burgan Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,35



Alternatif Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,52



Odeabank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,55



TEB Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,58



Anadolu Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,79



HSBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,80