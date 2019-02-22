2019 KPSS ne zaman? KPSS ile memur alımı iş ilanları ve şartları, başvuru ücreti ne kadar?

2019 KPSS merak konusu oldu. ÖSYM’nin yılın başında KPSS 2019 sınav takvimini erişime açmasıyla KPSS 2019 ne zaman? KPSS nasıl hesaplanır? Sorusu merak konusu oldu. Sınav giriş için ne kadar ücret ödenecek? KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisan sınav tarihleri nelerdir? Soruları milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. KPSS başvuruları 3 Mayıs 2019 Cuma günü başlayacak ve 15 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019 yılı yeni personel alımına ilişkin duyuru yapıldı. İlgili devlet kurumlarına memuru alım ilanına başvuru süreci başladı. 2019 yılı KPSS şartı ile memur alımları ve başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

KPSS İLE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden paylaşılan ilana göre İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere bin 200 personel alımı yapılacak. İstihdam edilecek kişiler sözlü sınavla belirlenecek ve büro personeli olarak görev alacak. Peki İçişleri Bakanlığı bin 200 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

KPSS puanı ve sözlü sınavla personel alımı yapacak olan İçişleri Bakanlığı, adaylara şartlar hakkında bazı bilgiler verdi. 8 farklı bölgede gerçekleştirilecek olan İçişleri Bakanlığı sözlü sınavı, bazı usüllere göre gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz günlerde yayımladığı 1200 personel alımı için başvuru işlemleri başladı. Çoğunluğu büro personeli olmak üzere birçok ilde 1.200 personel istihdam etmeye hazırlanan İçişleri Bakanlığı, başvuruları kendi internet sitesi üzerinden alacak. Adaylar, kendilerine uygun olan pozisyonları seçerek başvurularını tamamlayabilecek.

1- Adaylar; Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan lisans mezunları için “2019 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “2019 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü)

Sınavı İş Talep Formu”na, mesleki ve teknik lise mezunları için “2019 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Mesleki ve Teknik Lise Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS(B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 21-26 Şubat 2019 tarihleri arasında ilgili sınav

duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

3- İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 26 Şubat 2019 tarihi saat: 17:30’a kadar bilgilerini yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna

basarak başvuru işlemini tamamlamak zorundadırlar.

4- Giriş(sözlü) sınavına lisans ve ön lisans düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgileri Yüksek Öğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata olan adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı diploma örneğini veya turkiye.gov.tr adresinden temin edilen mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

5- Arşiv Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından herhangi birinden mezun olmayıp, programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olan adayların bunu gösterir onaylı transkript belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

6- Giriş(sözlü) sınavına mesleki ve teknik lise düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgilerini manuel olarak girmeleri ve onaylı diploma örneğini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

7- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, öğrenim bilgisi sekmesinde ilgili kutucuğu işaretleyip denklik belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.

8- Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

9- Adayların başvuru aşamasında Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğünün http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş fotoğrafını pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri zorunludur.

10- Başvurular tamamlandıktan sonra sistem 26 Şubat 2019 tarihinde saat:17:30’da kapatılacağından belirtilen saatten sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:30’dan önce belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir.

11- Giriş(sözlü) sınavına ilişkin başvuru belgeleri, teslim tarihi ve teslim yerleri ile diğer hususlarla ilgili gerekli bilgilendirmeler, adaylara Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet sitesinden yapılacaktır. Bu bildirimler tebligat hükmünde olup, ayrıca ilgili adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

12- Başvuru evrakları ilgili İl Valiliklerince incelendikten sonra başvuruda bulunulan pozisyon unvanına ilişkin bu ilanda belirtilen gerekli başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuru belgeleri, İl Valiliklerince tam ve eksiksiz olarak teslim alınacaktır. İnceleme sonucunda gerekli başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuru belgeleri hiçbir suretle İl Valiliklerince teslim alınmayacak olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

13- Bu ilanın (E) maddesinde belirtilen giriş(sözlü) sınav başvuru belgelerinin bir veya birkaçını belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen giriş(sözlü) sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

14- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

15- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 25 bin personel alımı kura çekilişi için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından ataması yapılacak olan 25 bin personel için kuraların çekileceği tarih, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Peki Sağlık Bakanlığı 25 bin personel alımı kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personelinin atamasına yönelik tarih verdi. Kura çekimi sonucu çeşitli branşlarda personel alımının ataması gerçekleşecek.

KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli atamasıyla ilgili, '25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak.' dedi. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımına dair detaylar...

Fahrettin Koca, 85'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ilanı detaylarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"2019'da pratisyen, aile hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimi olmak üzere 25 bine yakın personel atamasının yapılacağını daha önce söylemiştim. 25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak. Bunların 647'si pratisyen, 773'ü uzman ve ayrıca yan dal uzman olarak da 58 kişinin ataması 28 Şubat itibarıyla yapılacak."

GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI KPSS İLE MEMUR ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 bin 243 kadrolu işçi alımı için başvurular geçtiğimiz hafta alındı. Başvuruların alınmasının ardından adaylar sonuçları ve kura çekimini beklemeye başladı. GSB kadrolu işçi alımı detayları, kura çekimi tarihi ve nihai listelere bu haberimizde yer verdik.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NA ATAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına Halis Yunus Ersöz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Emre Topoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne Recep Ali Er atandı.

Ayrıca söz konusu atama kararları ile Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Mehmet Ata Öztürk, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Ahmet Dilsiz, Personel Genel Müdürlüğüne Engin Yalçın, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Mehmet Akif Bağır getirildi.

Rehberlik ve Denetim Başkanı Mehmet Haluk Uçkun görevden alınarak bu suretle boşalan Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ise Hasan Davulcu'nun ataması yapıldı.

ALIM YAPILAN KADROLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 3 bin 243 işçi alıyor . Alım yapılan kadrolar şu şekilde;

KURA ÇEKİMİ 27 ŞUBAT 'TA

GSB kadrolu işçi alımında ilkokul ve lise mezunları arasından alım yapılan kadrolarda kura çekimi yapılacak. Ön lisans ve lisans mezunu adaylar , KPSS puan sıralamasına tabi tutulacak ve alınacak sayının 5 katı kadar aday sözlü mülakata çağrılacak. Kura çekimi 27 Şubat günü Ankara 'da yapılacak.

NİHAİ LİSTELER YAYIMLANDI

GSB kadrolu işçi alımında nihai listeler Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlandı. Bugün yayımlanan nihai listelerde, başvuru yapan adayların hepsine yer verildi. Nihai listeler , o kadroya başvuru yapan adayların hepsini gösteriyor. Bu adaylar kuraya alınacak ve her il için alınacak sayının 5 katı kadar aday kura ile belirlenecek.