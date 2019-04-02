TEFE TÜFE Nisan kira artış oranı ne kadar olacak? Mart 2019 enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Mart ayının geride kalması ile birlikte gözler 3 Nisan Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Milyonlarca vatandaş “Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2019 Nisan ayı kira artış oranı ne olacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Nisan Çarşamba günü açıklanacak Mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,79 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,11, en yüksek yüzde 1,20 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,70 olarak belirlendi. Ayrıntılar haberimizde…

MART ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart ayı enflasyon oranı 3 Nisan tarihinde açıklanacak.

MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,79 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Nisan Çarşamba günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,79 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,11, en yüksek yüzde 1,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,70 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 14,50, en yüksek yüzde 17,60 oldu.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,79 ) göre, bir önceki ay yüzde 19,67 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,43'e düşeceği hesaplanıyor.

Enflasyon, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,16 artış göstermişti.

NİSAN 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak olan 12 aylık TÜFE ortalaması aynı zamanda Nisan ayı kira zam oranı olarak uygulanacak. Nisan ayı kira artış oranı, Mart 2019 itibari ile kira sözleşmeleri sona eren ve Nisan ayı itibari ile kiralarını zamlı olarak ödemeye başlayacak olan kişileri ilgilendirecek.

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

Enflasyondaki düşüş devam ediyor. Şubat ayında aylık enflasyon yüzde 0,16 yıllık ise yüzde 19,67 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,93 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,48 ile sağlık grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde yüzde 1,64, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,90, lokanta ve otellerde yüzde 0,87 ve ulaştırmada yüzde 0,71 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4,81 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,39, eğlence ve kültürde yüzde 0,37 ve haberleşmede yüzde 0,34 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 29,25 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,08, ev eşyası yüzde 27,59, eğlence ve kültür yüzde 20,43 ve lokanta ve oteller yüzde 19,79 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 0,15 düştü

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,15 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,48 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,70 artış gerçekleşti.

Şubat 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 29 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 235 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 154 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.