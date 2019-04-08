2019 memur alımı ilanların yayımlandı! Hangi kurum kaç memur alacak? Son başvuru tarihleri ne zaman?

2019 Nisan ayı memur alımı yapan kamu kurumlarının listesi şöyle;

1 - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kurum dışı iş ilanları ekranı üzerinden 3 yeni ilan yayımlandı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere işçi alımı yapılacağı duyuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı için 3 yeni ilana çıktı.

Söz konusu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanlarda talep edilen genel ve özel şartlar ile diğer merak edilen detaylara yer verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanlarda ise personel alımlarının yapılacağı il sadece "MUĞLA" olarak açıklandı.

İŞTE İLAN DETAYLARI

Muğla Beçin Kazı Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda;

4 Sanat tarihçisi, 1 arkeolog ve 1 restoratör ile 8 vasıfsız işçi alımı yapılacak.

Başvurular 30 Nisan 2019 tarihinde sona erecek.

2 - İş Bankası kariyer ekranı üzerinden yeni bir duyuru yayımlandı ve Nisan ayı personel alım ilanına yer verildi.

İş Bankası tarafından yayımlanan ilanda ise;

"Bilgi sistemleri ve bankacılık süreçlerinin, Genel Müdürlük bölümlerinin, yurt içi, yurt dışı şubelerinin, yönetimini kontrol ettiği iştiraki olan kuruluşlarının ve bilgi teknolojilerinin denetiminde görevlendirilecek çalışma arkadaşları arıyoruz" denildi.

PERSONEL ALIM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Söz konusu ilana başvuru yapan adaylar arasında düzenlenecek olan sınav 11 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

İlana yapılacak olan başvurular ise 29 Nisan 2019 tarihine kadar alınabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yayımlanan ilana başvuru yapacak adayların;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede biliyor olması,

30 yaşını doldurmamış olması (11 Mayıs 1989 ve sonrasında doğanlar başvurabilecektir.)

Başvuru yapacak erkek ise; askerlik görevini tamamlamış olması ya da, muaf ya da en erken 2019 yılı Aralık ayına kadar tecilli olması.

Sağlık durumu seyahat etmeye ve Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olması.

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olması.

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3 - TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli Gebzede görevlendirmek üzere farklı iş ilanları yayınladı. Yayınlanan iş ilanları kapsamında TÜBİTAK, 2 memur alımı, 4 memur alımı, 8 memur alımı ve 32 memur personel alımı yapacak. Yayımlanan iş ilanları kapsamında alınacak personelllerin Ankara ve Kocaeli'nde görevlendirileceği belirtildi. TÜBİTAK personel alımı ile ilgili yayınlanan iş ilanları aşağıda başvuru şartları ile birlikte detaylı olarak anlatılmıştır.

TÜBİTAK memur alımı ve personel alımı ilan başvuruları 22 Nisan 2019'da mesai bitiminde sona ermektedir.

4 - Çukurova Üniversitesi Rektörüğünden yapılan 2019 akademik personel alımı ile ilgili olarak 43 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alınacak öğretim görevlilerinin Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına katılacağı açıklandı. Üniversitenin akademik personel alımı başvuruları başlamış olup 19 Nisan 2019'da mesai bitiminde sona ermektedir.

5 - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörülüğü tarafından 2019 yılı memur alımı ile ilgili yeni ilam yayımlandı. Yayımlanan memur alımı ile ilgili olarak; Üniversite hastanesinde görevlendirilmek üzere 71 personel alımı yapılacağı belirtildi. Toplamda 71 personel alımı için ilam yayınlayan üniversite rektörlüğü, başvuru yapacak adaylar hakkında aranan şartları belirledi.

6 - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden ilana çıkan İçişleri Bakanlığı farklı kadrolarda görevlendirmek üzere işçi alımları yapıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda ise işçi alımı yapılacak olanların "BARTIN İL ÖZEL İDARESİ" bünyesinde görevlendirileceği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı yayımladığı ilanda ise personel alımı yapacağı kadroları;

"Yükleyici (Loder) Operatörü, Greyder Operatörü, Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü, Silindir Operatörü, Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme), Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Makinesi Operatörü" olarak açıkladı. Yaymlanan ilanlara son başvuru tarihi ise; 8 Nisan 2019 olarak belirtildi.

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7 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne 356 işçi alınacak. (4 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilan)

TCDD'den yayımlanan duyuru kapsamında işçi alımı yapılacak olan kadrolarda ise;

86 Tren Teşkil İşçisi

42 Demiryolu Yol Yapım Bakım Ve Onarım Makinesi Operatörü

188 Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı

40 Liman Vinç Operatörü (Rtg Ce Ssg) olarak açıklandı.

8 - Polis alımı ilanı: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile çeşitli ilanlar yayımlanırken polis alımı için de ilan yayımlandı. Söz konusu polis alımı için başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilana başvuruların 23 Nisan'da sona ereceği ifade edildi. Tam süreli olarak görev yapacak "trafik polisi memurunun" ise otopark yönetimini sağlaması isteniyor. Bunun yanı sıra alımlar "emekli trafik komiseri alımı" olarak duyuruldu.

Başvuru yapmak isteyenlerin CV(kendilerini tanıtan yazıyı) nilufer.soysal@ankapark.com.tr veya ik@ankapark.com.tr adreslerine mail atmaları zorunlu.

En az lise mezunu alım yapılacak ve çalışma adresi Ankapark olarak duyurulurken adres ise Yenimahalle/ANKARA olarak ifade edildi.

Adayların askerlik durumu itibariyle askerliğini fiilen yapmış ya da muaf olması zorunlu.

9 - 2500 kadın polis alımı: Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre 2 bin 500 kadın polis alımında yeni bir gelişme yaşandı ve 2500 kadın polis alımında polis sayısı artırıldı.

"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Makamının talimatıyla hayata geçirilen “Güven Masası” uygulaması kapsamında başta Polis Merkezi Amirliklerimizde olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlerimizin iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacıyla lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru adayı alınacağı 25 Mart 2019 tarihinde Başkanlığımız resmî internet adresinde ilan edilmiştir.

Lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru ilanına ilave olarak; önlisans mezunu 500 kadın Polis Memuru alımı talimatı doğrultusunda, duyuru ilanına eklenmiştir.

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 25 Mart 2019

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 25 Mart 2019

Son başvuru tarihi: 09 Nisan 2019

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

İlan tarihi: 20 Mart 2019

03 Mayıs 2019

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 43 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 20 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 45 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 114 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 9 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 16 Nisan 2019

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 13 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 16 Nisan 2019

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2019

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 13 Nisan 2019

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 8 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 28 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 25 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 13 Nisan 2019

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 71 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 22 Nisan 2019

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 01 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 15 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 01 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 01 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 14 Nisan 2019

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

İlan tarihi: 01 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

DEREBUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 SÜREKLİ İŞÇİ

İlan tarihi: 29 Mart 2019

Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2019

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 28 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 29 Mart 2019

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 38 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

İlan tarihi: 29 Mart 2019

Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2019

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

İlan tarihi: 28 Mart 2019

Son başvuru tarihi: 03 Mayıs 2019

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 3 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 28 Mart 2019

Son başvuru tarihi: 11 Nisan 2019

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 9 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 28 Mart 2019

Son başvuru tarihi: 10 Nisan 2019

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 6 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 27 Mart 2019

Son başvuru tarihi: 10 Nisan 2019

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 23 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 26 Mart 2019

Son başvuru tarihi: 09 Nisan 2019

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

İlan tarihi: 25 Mart 2019

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 25 Mart 2019

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 17 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 25 Mart 2019

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 34 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 25 Mart 2019

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 25 Mart 2019

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 25 Mart 2019

Son başvuru tarihi: 09 Nisan 2019

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

İlan tarihi: 20 Mart 2019

Son başvuru tarihi: 03 Mayıs 2019

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 43 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 20 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 45 AKADEMİK PERSONEL

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 114 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019