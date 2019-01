2019 Ocak zamlı 65 yaşlılık aylığı ve engelli maaşları ne kadar? Engelli ve yaşlılık maaşı hesaplama ödemeler ne zaman yapılacak?

2019 Ocak zamlı 65 yaşlılık aylığı ve engelli maaşları ne kadar? Engelli ve yaşlılık maaşı ne kadar oldu? Engelli maaşları ödeme günü 2019 ne zaman? Engelli ve yaşlılık maaşı nasıl alınır? 65 yaş aylığı maaşı ne zaman yatacak? sorularına yanıtları araştırılan konular arasında. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonu zam oranı açıklandı. Enflasyona göre engelli ve 65 yaşlılık 2019 yılı maaş zamları belli oldu. Engelli ve yaşlılık maaş zamları ve yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Yeni yıla girdiğimiz bu günlerde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alan engelli maaşı ve 65 yaş yaşlılık maaşlarına yapılan zam oranları belli oldu. 2019 yılında 2022 maaşlarına, 65 yaş yaşlılık maaşlarına ve engelli maaşlarına zam gelecek mi, 2019 yılında ne kadar olacak sorusu binlerce vatandaşın gündemindeydi. Asgari ücrete yapılan ve memurlara yapılan enflasyon zammının ardından gözler 2022 maaşlarına çevrilmişti ve beklenen güzel haber geldi. 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası almak için gelir sınırı yükseldi. İşte 2019 Ocak zamlı 65 yaşlılık aylığı ve engelli maaşları

Yaşlılar 606, engelliler 483-724, evde yakınına bakanlar bin 315 lira alacak. Artık engelli vatandaşlara engel durumuna göre farklı oranlarda zamlı maaşlar verilecek. 2019 Ocak'ta aylığın tutarı yüzde 40-60 engeli olanlarda 482,04-483,94 lira, yüzde 70 ve üstü engeli olanlarda 723,04-725,90 lira olabilecek.

Ocak'ta memur maaşlarıyla birlikte 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası gibi ödemeler yükselecek.



YAŞLILIK AYLIĞI: 581 bin kişiye ödenen 543,25 lira tutarındaki 65 yaş aylığı Ocak'ta 603,82 ya da 606,21 liraya çıkabilecek. Ayrıca bu ödemeden yararlanmada gelir sınırı artacak. Bu sınır bu yıl 483,63 liraydı. Ocak'ta 609,67 liraya çıkacak.



ENGELLİ AYLIĞI: Devlet, yüzde 40-60 engeli olanlara aylık 433,68, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 650,51 lira veriyor. Ocak'ta aylığın tutarı yüzde 40-60 engeli olanlarda 482,04-483,94 lira, yüzde 70 ve üstü engeli olanlarda 723,04-725,90 lira olabilecek. Kişi başı gelir şartı da 609,67 liraya çıkacak.



EVDE BAKIM AYLIĞI: Evde engelli ya da yaşlı yakınına bakanlara bin 179 lira ödeniyor. Bu ödeme de Ocak'ta bin 310- bin 315 liraya çıkabilecek. Bu ücreti almak için kişi başı gelir sınırı da Ocak'tan itibaren bin 219 lira 34 kuruş olacak.



Doğum Yılının Son Rakamına göre ödeme günleri



0 ve 5 olanlar her dönemin 5. günü,

1 ve 6 olanlar her dönemin 6. günü,

2 ve 7 olanlar her dönemin 7. günü,

3 ve 8 olanlar her dönemin 8. günü,

4 ve 9 olanlar her dönemin 9. günü ödeniyor



2019 ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR: Engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır. Bağlı bulunduğunuz SYDV kurumuna engelli maaşı için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru yapabilmek için istenen evrakları tam bir şekilde başvuru esnasında teslim etmek gerekmektedir. Evraklarında eksiklik bulunanların başvuruları kabul edilmemektedir.



Başvurularını tamamlayan adaylara vakıf tarafından başvuru alındı belgesi verilmektedir. Engelli maaşı başvuruları en fazla 1 ay içinde sonuçlanmaktadır. Başvuru yapan bireyin muhtaçlık değerlendirilmesi ise yaşadığı ev hanesinin geliri dikkate alınarak yapılmaktadır. Ayrıca engelli maaşına başvuracak kişinin yaşı da önem arz etmektedir. Başvuran kişinin 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olması gerekmektedir. 65 yaşından büyük olanların ise en az %70 oranında engellinin bulunması gerekmektedir.

65 YAŞ YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR?

65 yaşını dolduranlar bağlı oldukları kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan alacakları muhtaçlık belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurduklarında yaşlılık maaşı alabiliyorlar. 65 yaş aylığından yararlanmak için gelir sınırı yükselirken, ödemeler de artıyor Bu ay maaşın tutarı 543,25 liradan 601,57 liraya çıkıyor Ocak, 65 yaş aylığı alan 581 bin kişi için de zam ayı olacak Geçen yıl çıkarılan torba yasayla ek zam elde eden, Eylül'de de 3'er aylık dönemler halinde ödenen maaşı aylık olarak almaya başlayan yaşlıların geliri, bu ay da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 65 yaş aylığı 543,25 liradan 601,57 liraya çıkacak.



Halk arasında yaşlılık veya muhtaçlık aylığı olarak da bilinen 65 yaş aylığından, herhangi bir geliri ve SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi hiçbir sosyal güvencesi olmayan, 65 yaş üzerindeki kadın ve erkekler faydalanabiliyor. 65 yaş aylığına hak kazananlar, 10 ay boyunca maaşlarını almazlarsa haklarını kaybediyor ve maaş ödemeleri durduruluyor. Mayıs ayında yapılan düzenleme ile 65 yaş aylığında yüzde 90’a yakın artış yapılmış ve aylık 500 liraya, üç ayda bir de 1500 liraya çıkarılmıştı.



65 yaş aylığının ödeneceği tarih doğum tarihinin son rakamına göre belirlendi. Buna göre; doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5'inde, 1 ve 6 olanlar ayın 6'sında , 2 ve 7 oyanlar ayın 7 sinde , 3 ve 8 olanlar ayın 8'inde, 4 ve 9 olanlar ise 9'unda 65 aylıklarını alabilecek.



65 yaş aylığından yararlanmak için gelir sınırı yükselirken, ödemeler de artıyor. Bu ay maaşın tutarı 543,25 liradan 601,57 liraya çıkıyor.



Ocak, 65 yaş aylığı alan 581 bin kişi için de zam ayı olacak. Geçen yıl çıkarılan torba yasayla ek zam elde eden, Eylül'de de 3'er aylık dönemler halinde ödenen maaşı aylık olarak almaya başlayan yaşlıların geliri, bu ay da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 65 yaş aylığı 543,25 liradan 601,57 liraya çıkacak. Aylık tutarında 58,32 lira artış yaşanacak. Bu ay asgari ücretteki yüzde 26.05'lik artış, 65 yaş aylığından yararlanmak için aranan gelir sınırını da yükseltti. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. 2018'de kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyordu.



GELİR ŞARTI YÜKSELDİ



Bu yıl ise tutar 609,67 liraya çıktı. Yani kişinin kendisinin ve eşinin aylık gelir toplamı bin 219 lira 34 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığı bağlanabilecek. 65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir şartına uyan kişiler, bu aylıktan yararlanabiliyor. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz. Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.



65 yaşını dolduranlar bağlı oldukları kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan alacakları muhtaçlık belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurduklarında yaşlılık maaşı alabiliyorlar.



GELİRİ 483 LİRANIN ALTINDAKİ YOKSULLAR ALABİLİYOR: 65 yaş aylığı, sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir işte çalışmayan, eşinden, anne ya da babasından dul ve yetim aylığı almayan muhtaç kişilere ödeniyor. Muhtaçlık durumunun tespitinde her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınıyor. Buna göre, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 3’te 1’inden az olan kişilere 65 yaş aylığı bağlanabiliyor. 2018 yılı itibarıyla hane içinde kişi başına aylık geliri 483 liranın altında olanlar, 65 yaş aylığından yararlanabiliyor. Bu tutarı aşanlara 65 yaş aylığı ödenmiyor.



Çocukları veya torunlarıyla birlikte yaşayan yaşlıların geliri hesaplanırken, daha önce, tüm hane halkı dikkate alınıyordu. Aile fertlerinden biri işe girerse, çocuklardan biri evlenirse gelirdeki artışa bağlı olarak 65 yaş aylığı kesiliyordu. Gelirin tespitinde kullanılan bu yöntem 2017’de değiştirildi. Gelir testinde sadece 65 yaş üstündeki kişi ile varsa eşinin gelirlerinin toplanması yoluna gidildi. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle bu hesaplama yöntemi de yönetmeliğe eklenmiş oldu.



10 AY KRİTERİ: Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli aylıklarında ise hane içinde kişi başına düşen gelire bakılacak. Aynı evde yaşayan herkesin gelirlerine bakılarak kişi başı gelir 483,63 liranın altındaysa maaş bağlanacak.



10 ay boyunca bankaya yatırılan 65 yaş ve engelli aylığını almayanların ödemeleri durdurulacak.



Kişilerin geliri hesaplanırken çeşitli gelirlerin yanı sıra banka mevduatına da bakılıyordu. Katılım bankalarındaki tasarruflar da hesaplama kapsamına alındı.



65 YAŞ AYLIĞI ŞARTLARI NELER?



- 65 yaşını doldurmuş ve muhtaçlık sınırından az geliri olanlar.

- SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’ndan geliri olmayan ve aylık almayanlar.

- Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan.

- Devamlı geliri olmayanlar.

- 18 yaşından büyük ve vücut fonksiyonlarını yüzde 40 ile yüzde 69 arasında kaybeden özürlü kişiler.

- Kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar.



KİMLERİN 65 YAŞ AYLIĞI KESİLİR?



Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ölüm geliri veya aylık bağlananların aylıkları kesilir. Kişi başına gelir 483 liranın üzerinde olanların 65 yaş aylıkları da gelirin arttığı aydan itibaren kesilir. Örneğin 900 lira geliri olan ailede, eşlerden biri öldüyse kişi başına gelir 483 liranın üzerine çıkacağı için, bu durumun yazıyla bildirilmesi gerekir.



65 yaş aylığı alırken nafaka bağlananların da aylıkları kesilir.



2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre, resmi sosyal hizmet kuruluşlarında verilen bakım hizmetinden yararlanıp harçlık ödenenler 65 yaş aylığından yararlanamaz.