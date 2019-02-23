2019 PTT personel alımı başvuru şartları neler? KPSS’siz PTT personel alımı nasıl yapılır?

PTT 2019 Personel alımı başvuruları ve şartları vatandaşlar tarafında merak konusu olmaya devam ediyor. Asıl merak edilen PTT KPSS şartsız personel alımı ne zaman, başvurular nasıl yapılır, adaylarda aranan şartlar ile ilgili ayrıntılar geldi. Milyonlarca adayın merak ettiği Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) 2019 yılı personel alımı iddiaları için ortaya atılan KPSS şartsız giriş hakları iddialarının sorularını ve cevaplarını sizler için haberimizde paylaştık. PTT bünyesinde görev almak isteyen adayların belirli şartları taşıyor olmaları lazım. PTT ilanın da mezuniyet şartı belirtilmemiştir. İlkokul ve Orta okul mezunu olan vatandaşlarda isterlerse başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ten beklenen açıklama geldi. 60 bin personel alımı yapılacağını söyledi. PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2023 yılına kadar yapılacak olan 50 bin personel alımı 60 bine yükseldi.

Hedef 100 Bin Personel; Geçtiğimiz hafta PTT'nin 2019 yılı Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı Afyonkarahisar 'da yapıldı ve PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik toplantıda yeni açıklamalarda bulundu. Dünyanın en büyük 10 posta operatörü arasına görmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Son iki yılda bunun için ciddi adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini belirtti. Yatırımlar ve hizmetleri çeşitliliği artacak. Bu kapsamdaki 2019 yılı içinde posta, kargo, lojistik ve e-ticaret alanlarında çalışmalar yapılacak.

2023'e kadar tüm hedefler gerçekleştirilecek. Şube sayısı da bu doğrultuda artış gösterecek. Dolayısıyla PTT bünyesinde çalışacak pek çok yeni personele ihtiyaç olacak.

60 Bin Açık Var

PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı. 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek.

55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak.Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 POSTA OPERATÖRÜ OLACAĞIZ

Programda konuşan Kenan Bozgeyik, dünyada en büyük 10 posta operatöründen biri olmayı hedeflediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Bütün yönetim kadromuzun bir araya geldiği bu toplantıları, şirketimizin geleceği açısından son derece önemli buluyorum.

Toplantımızda, 2018 yılı değerlendirmelerini, 2019 yılı planlarını konuştuk, 2023 yılı vizyonuna uygun stratejilerimizi belirledik. PTT A.Ş.'nin değişimi, dönüşümü ve gelişimi için çizdiğimiz yol haritasını, yeni tasarılarla güncelledik.

PTT ailesi olarak hep birlikte bu hedeflere ulaşmak için çalışmamız gerekiyor. Biz hizmet sektöründeyiz, en kaliteli, en ucuz, en hızlı hizmeti nasıl vereceğiz buna odaklanacağız. Geldiğimiz noktadaki sıçramayı sürekli yakalayabilmek için çok daha farklı bir strateji izlememiz gerekiyor. Çalışalım, üretelim, yenilenelim. Geleceğimizin geleceği olacağız. Bana bunları söyleten taşıdığım emanetin ağırlığıdır. Son noktaya kadar çalışmak durumundayız."

2019 YILI HEDEF VE HİZMETLERİ

2019 yılındaki hedeflere değinen Bozgeyik şu ifadeleri kullandı: “Son iki yılda yaptığımız yatırım son on yılda yapılan yatırımdan fazla gerçekleşti. Önümüzdeki dönem, bu yatırımlarımızı daha çok arttırmak için çalışacağız. 2018 yatırımlarımızı, dijital dönüşüm ve bankacılık alanları üzerine yapmıştık. 2019 yılı yatırım planlarımızı posta, kargo, lojistik ve e-ticaret üzerinde yoğunlaştıracağız.

2019 yılındaki genişleme alanımız hem altyapı hem pazarlama açısından posta, kargo, lojistik ve e-ticaret alanında olacak. Ayrıca, 2019 yılını kargo yılı olarak değerlendiriyoruz ve bu doğrultuda fiziksel altyapı yatırımlarını tamamlayacağız. "

PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

2023 yılı hedeflerine değinen Bozgeyik, 5 yılda yapılacak personel alımlarına değindi. Şube ve diğer işyerlerinin 2023 yılına kadar cidi bir sayıda arttırılacağını söyleyen Bozgeyik şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşımız bulunduğu yerden hangi yöne giderse gitsin, 20 dakika içinde bir PTT şubesine ulaşacak. 3 bin 445 olan Pttmatik sayısını 2019 yılı sonuna kadar 5 bine yükseltmeyi hedefliyoruz.

2023 hedeflerimiz arasında 100 bin personel ve 15 bin iş yerine ulaşmak bulunuyor. Ayrıca, 2019 yılında teknik altyapı çalışmaları tamamlandığında, El Bab ilçesine bağlı Biza ve Kabasin ile Azez ilçesine bağlı Soran beldelerine de PTTmatik kuracağız"

PTT 'NİN 45 BİN ÇALIŞANI VAR

PTT bünyesinde 2017 yılı itibariyle 40 bin çalışan vardı. 2018 yılında yapılan 5 binlik alımın ardından sayı 45 bine çıktı. Yukarıdaki açıklamaya baktığımızda 2023 yılına kadar PTT bünyesine yapılacak alımlarla birlikte 100 bin sayısına ulaşılacak.

EMEKLİ OLACAK ÇALIŞANLAR DA HESAPLANDI

Afyonkarahisar 'da düzenlenen toplantıdan gelen bir diğer detayda ise , 2023 yılına kadar 5 bin civarında personelin emekli olması ve 2023 yılına kadar yapılacak 60 bin alımla toplam sayının 100 bin olacağına yer verildi.

ALIMLAR PTT ve PTT İŞTİRAKİ ŞİRKETLERE

60 bin personel PTT genel Merkezine, PTT şubelerine, PTTPAL 'a , PTTeM 'e ve diğer PTT bünyesindeki şirketlere olacak.

2019 PTT memur alımı ile ilgili beklenen açıklama geldi. KPSS’li KPSS’siz PTT personel alımı başvuru şartları belli oldu. Başvuru yapmak isteyen memur adayları için ilan ile ilgili ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. Yeni yıllarda da kadroya alımların sayısının artacağını belirten PTT Genel Müdürlüğü’nden gelen açıklama haberimizde.

PTT tarafından KPSS şartı aranmadan alınacak 55 bin memur alımında yeni gelişme yaşandı. PTT memur alımının yapılacağı kadrolar belli oldu. Binlerce insanın beklediği haber geldi. PTT memur alımı ilanına ilgi her geçen gün büyüyor.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT'nin yeni şubelere açacağını ifade ettiği açıklamasında personel alımı konusuna değindi ve 2023 yılında 100 bin personel sayısına ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

PTT'nin kendi bünyesine KPSS'siz yapacağı 55 bin kişilik memur alımının detayları belli oldu.

2019/1 KPSS ŞARTSIZ PTT PERSONELİ ALIMI YAPILACAK KADROLAR

PTT 2019 yılı personel alımının ne zaman yapılacağı sorgulanırken kadrolar şöyle olacak;

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

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Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

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Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

BAŞVURU ŞARTLARI NASIL OLACAK?

18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak,

Sağık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek,

Emekli olmamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak,

Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen PTT AŞ Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren PTT Genel Müdürü Bozgeyik kurumun çalışmaları, icraatları ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

Bu kapsamda PTT'nin 2019 ve 2023 hedeflerine değinen PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, yeni şubelerin açılacağını 2013 hedefinin 100 bin personel olduğunu ifade etti.

PTT GENEL MÜDÜRÜ'NDEN PERSONEL ALIM AÇIKLAMASI

Kenan Bozgeyik, PTT AŞ Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında yapmış olduğu konuşmasında PTT'nin Türkiye'nin her yerinde faaliyet gösterdiğini vurguladı. Türkiye'de teknoloji adına yaşanan her yeniliğin arkasında PTT'nin olduğunu ifade eden PTT Genel Müdürü konuşmasında kurumda yaşanan gelişim ve değişim sürecine değindi. Bunun için PTT, PTT iş yerlerinin, PTT matiklerin ve Mobil PTT'lerin sayısını artırarak hizmet ağını genişletmeye devam ettiklerini ifade eden PTT Genel Müdürü Bozgeyik şu açıklamalarda bulundu.

"Kamuoyuyla daha önce paylaştığımız bir hedefimiz var. Vatandaşımız bulunduğu yerden hangi yöne giderse gitsin, 20 dakika içinde bir PTT şubesine ulaşacak. 3 bin 445 olan Pttmatik sayısını 2019 yılı sonuna kadar 5 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Erişilebilir ve ulaşılabilir olma ilkelerinden kurum olarak asla vazgeçmeyeceğiz. 100 bin personel ve 15 bin iş yerine ulaşmak da 2023 hedeflerimiz arasında"

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik konuşmasının sonunda ayrıca şube sayılarını artıracaklarını ifade etti. Kenan Bozgeyik açıklamalarında ayrıca 2019 yılı itibariyle teknik altyapı çalışmaları tamamlandığında El-Bab'a bağlı Biza ve Kabasin ile Azez'e bağlı Soran'a da Pttmatik kuracaklarını bildirdi.