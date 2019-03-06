2019 Vakıfbank ve Ziraat Bankası yeni faiz oranları nedir, nasıl hesaplanır? Ev alacaklara müjdeli haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti hükümetinin çalışmaları sonrası Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi faiz oranlarında indirime gitti. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için atılan olumlu adım sonrası 1.67'lerde seyreden konut kredisi oranları 1.28'e kadar düştü. Bireysel ihtiyaç kredisi, isterseniz taşıt kredisi arzu ederseniz de konut kredisi için bankalarınızla iletişime geçebilir size uyan bir ödeme planı üzerinde anlaşıp düşük faiz oranlarıyla kredinizi çekebilirsiniz. İşte 2019 yeni kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI NEDİR?

Ziraat Bankası konut kredisinde faiz oranlarını %1.28'e kadar düşürdü. 150.000 TL'lik kredi kullanmak isteyen bir vatandaş 120 ayda aylık 2.453 TL ödeyerek %1.28 üzerinden kredi kullanabiliyor.

Ziraat Bankası taşıt kredisi için faiz oranı da %1.49. 50.000 TL kredi çekmek isteyen bir vatandaş %1.49 faiz oranı üzerinden 1.560 TL ödeyerek kredisini kullanabilecek.

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI NEDİR?

Vakıfbank'tan kredi çekmek isteyen vatandaşlar %1.28 faiz oranıyla 150.000 TL'lik krediyi 120 ay vadeyle aylık 2.453 TL'lik taksitlerle ödeyebilecek.

YIL SONUNA KADAR KDV VE TAPU HARCI İNDİRİMLERİ DE SÜRECEK

Düşük faizli kredi kampanyasına ek olarak yıl sonuna kadar KDV ve tapu harcı indirimleri de sürecek. KDV, yüzde 18 yerine 8, tapu harcı da yüzde 4 yerine 3 olarak ödenecek.

Ziraat Bankası bireysel ihtiyaç kredisi ve konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti. Peki kaç ay vade ile ne kadar kredi alırsanız ödemeleriniz kaç lira olur?

Sektör temsilcileri yüzde 2.99'u bulan konut kredi faizi nedeniyle vatandaşın alım kararını ertelediğini, bu kampanya sonrası konut pazarında canlanma beklediklerini belirtiliyor. Kampanya ile firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el konut satışlarının finansmanına destek verilecek.

Uzun süredir maliyet baskısına karşı zam yapmadıklarını söyleyen sektör temsilcileri, konut almak için doğru zaman olduğunu belirtiyor.