2019 yeni iş kurma hibe kredisi alma son dakika başvuru şartları TÜBİTAK, KOSGEB. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019’da sanayicilere, girişimcilere ve sektöre yönelik araştırmacılar ile öğrencilere bütüncül bir model ile 5 koldan destek sağlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeni yılda tüm imkanlarımızla sanayici, girişimci ve araştırmacıların yanında olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz yeni dönemde yatırım teşvikleri, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerini bünyemize kattık. Böylelikle, sunduğumuz tüm destekleri daha bütüncül ele alabiliyoruz. İlgili kuruluşlarımızla birlikte bakanlığımızın 2019 yılı destek bütçesi ödeneği 5 milyar 600 milyon TL'dir. Ülkemize hayırlı olsun.” dedi. KOSGEB Girişimci Kredisi yeni iş yeri açmak isteyen girişimcilere belli şartlar altında hibe+kredi olarak verilen bir destektir. Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. Kendi işinin patronu olmak isteyenler 50 bin TL hibe ve 100 bin TL ödemeli olmak üzere 150 bin TL'ye kadar destek alabiliyorlar. Girişimcilik Kredisine başvuruda bulunmak için ise belli şartları yerine getirmiş olmak gerekir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 12 Nisan 1990 senesinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur. Yeni iş kurmak isteyen ve mevcut işini büyütmek isteyen girişimcilere destekler sunan KOSGEB bünyesindeki daha birçok proje ile vatandaşa hizmet vermektedir. Yıllar geçtikçe çalışmalarını daha da büyüterek devam eden kurum KOBİ'lere destek faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

Bakan Varank, yeni yılda 5 koldan verilecek destekleri şöyle sıraladı:

Sanayı ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 Destek Bütçesi: Bakanlığın 2019’da destek bütçesi ödeneği 2 milyar 447 milyon 661 bin lira olarak belirlendi. Bu bütçe, şu şekilde kullandırılacak.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 24 milyon 749 bin TL,

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı, 6 milyon 187 bin TL,

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri 27 milyon 224 bin TL,

Temel Bilimler Destek Programı, 12 milyon 374 bin TL,

Tasarım Tescil Destek ProgramIarı, 619 bin TL,

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, 90 milyon TL,

Araştırma Altyapıları, 98 milyon TL,

Cazibe Merkezleri, 110 milyon 356 bin TL,

Kalkınma Ajansları, 400 milyon TL,

Bölge Kalkınma İdareleri, 320 milyon TL,

Sosyal Destek Programı (SODES) 166 milyon 23 bin TL,

Faiz Desteği 348 milyon 869 bin TL,

Sigorta Prim Desteği, 581 milyon 500 bin TL,

IPA Kapsamında Yapılan Destekler, 50 milyon 186 bin TL,

Kümelenme Destek Programı, 20 milyon 500 bin TL,

OSB’lerde Bedelsiz Arsa Tahsisi, 3 milyon TL,

Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Siteleri, Endüstri Bölgeleri (Kredi), 188 milyon 74 bin TL.

TÜBİTAK’ın 2019 yılı destek bütçesi: TÜBİTAK bünyesinde verilen destekler için 2019 yılında 1 milyar 263 milyon 792 bin TL ödenek öngörülüyor.

2019 yılı destek bütçesinin ana başlıkları şöyle:

Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) programları; Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Programı, Sanayi Ar-Ge Destek Programı, Bilim ve Teknoloji Farkındalığını Artırma Programı, Akademik ve Uygulamalı Ar-Ge Destek Programı, Savunma ve Uzay Ar-Ge Destek Programı, Kamu Ar-Ge Destek Programı, UİDB AB Proje Ödül Destek Programından oluşuyor. Bu programlar için toplam 1 milyar 63 milyon 195 bin TL ayrıldı. Bilim İnsanı Destek Programları bursları, 177 milyon 680 bin, Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvikleri, 21 milyon 172 bin, ARDEB Proje Performans Ödülü olarak bir milyon 745 bin TL destek bütçesini kullanacak.

KOSGEB’ın 2019 yılı destek bütçesi: KOSGEB tarafından 2019 yılında KOBİ’lere 1 milyar 892 milyon TL destek sağlanacak. 2019 yılı için tahsis edilen destek bütçesi; başta Stratejik Ürün, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım, KOBİ Gelişim ve Girişimciliği Geliştirme Destek Programları olmak üzere diğer destek programları kapsamında ağırlıklı olarak proje odaklı destekler aracılığıyla KOBİ ve girişimcilere aktarılacak. Ayrıca Kredi Finansman Desteği ile de KOBİ’lerin finansman giderleri karşılanmaya devam edilecek. KOSGEB, piyasa şartları ve gelişmeler çerçevesinde 2019 yılında da ihtiyaç halinde gerekli revizyonları yapmak üzere aktif piyasa gözetimini sürdürecek.

Kalkınma ajanslarının 2019 yılı bütçesi: Kalkınma ajanslarına 2019 yılı için tahsis edilen bütçe payı ise yaklaşık 400 milyon TL olarak belirlendi. Bu bütçe ile il düzeyinde faaliyet gösteren yatırım destek ofisleri, yatırımcılara yerinde danışmanlık hizmeti sağlayacak.

Bölge Kalkınma İdarelerinin 2019 bütçesi: 2019 yılında GAP, DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarına toplam 320 milyon TL kaynak aktarılacak. Görece az gelişmiş bölgelere yönelik olarak uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programına bugüne kadar yaklaşık 427 milyon TL kaynak kullandırıldı. Programın 2019 bütçesi de yaklaşık 110 milyon TL olacak.

KOSGEB GİRİŞİMCİ KREDİSİ NEDİR?

KOSGEB Girişimci Kredisi yeni iş yeri açmak isteyen girişimcilere belli şartlar altında hibe+kredi olarak verilen bir destektir. Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. Kendi işinin patronu olmak isteyenler 50 bin TL hibe ve 100 bin TL ödemeli olmak üzere 150 bin TL'ye kadar destek alabiliyorlar. Girişimcilik Kredisine başvuruda bulunmak için ise belli şartları yerine getirmiş olmak gerekir.

Girişimcilik Eğitimi; Kurum tarafından sağlanan eğitimi tamamlamanız gerekiyor. Bu eğitim sonrasında KOSGEB tarafından sertifika alıyorsunuz.

Şirket Kurulumu; Almış olduğunuz sertifika sonrasında şirketinizi kurabilirsiniz. Sertifika almadan kurulan şirketler yani şirketin sertifika alınmadan kurulmuş olması sizi bu krediden mahrum bırakacaktır.

Şirket Ortaklık Yapısı; Kurulan şirketin ortağı olabilir. Hatta sizin hissenizin %30 olması bile yeterli oluyor.

Destek Oranı; Erkek girişimcilere %60, bayan girişimcilere %70 gibi bir destek oranı bulunmaktadır. Kadın girişimcilerin ülkemizde erkeklere nazaran daha az olduğu için %10 fazla bir oran ayrılmış durumda.

Destek Nasıl ve Ne Zaman Alınabilir; Şirketiniz için harcama yapacağınız tüm giderlerin faturasını mutlaka almalısınız. Yaptığınız harcamaları KOSGEB’e göndererek 2-3 ay içerisinde bu giderleri KOSGEB’den alacaksınız. Ancak şunu belirtmekte fayda var, KDV dahil olmayacaktır.

Not; Şirketiniz için almış olduğunuz demirbaşları 3 sene boyunca satamazsınız.

GİRİŞİMCİLİK KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

* 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

* KOSGEB tarafından verilmiş olan uygulamalı eğitim desteğini ya da iş kurma danışmanlığı eğitimini alanlar,

* Kurum tarafından üniversite sınırlarında yapılmış olan genç girişimci geliştirme programına katılmış olup mezun olanlar,

* İŞGEM bünyesinde yer alan girişimcilerden 1 sene içinde işletme açmış olan kişiler

KOSGEB desteklerinden yararlanabilir.

KOSGEB KAYDI NASIL YAPILIR?

e-Hizmetler menüsünden KOSGEB’e ilk başvuru butonuna tıklayıp işletmenizin kaydını yapınız. KOBİ Beyannamesi, İşletmenizin KOBİ vasfı taşıyıp taşımadığının tespiti için KOBİ beyannamesini doldurmanız gerekmektedir. Beyanname Kontrol; Verilen beyannamenizin mevzuata uygunluğu KOSGEB uzmanı tarafından kontrol edilecektir. Desteklere Başvuru; Planladığınız desteklere uzmanınızla görüşüp başvurabilirsiniz.

KOSGEB NEDİR?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 12 Nisan 1990 senesinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur. Yeni iş kurmak isteyen ve mevcut işini büyütmek isteyen girişimcilere destekler sunan KOSGEB bünyesindeki daha birçok proje ile vatandaşa hizmet vermektedir. Yıllar geçtikçe çalışmalarını daha da büyüterek devam eden kurum KOBİ'lere destek faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

KOSGEB tarafından verilen destek programları;

- Girişimcilik Destek Programı

- Genel Destek Programı

- İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

- KOBİ Proje Destek Programı

- KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

- AR-GE, İnovasyon Destek Programı

- Endüstriyel Uygulama Destek Programı

- KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

- Tematik Proje Destek Programı

- Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

- Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

- TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

- Stratejik Ürün Destek Programı

- Kredi Faiz Desteği

- KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri