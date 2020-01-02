02.01.2020 14:51 - Güncelleme: 02.01.2020 14:51

2019 yılı enflasyon rakamları açıklandı mı? Aralık 2019 enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından ardından emekli, memur zam oranı ve kira artış oranı da belli olacak. Heyecanla beklenen 2019 yılı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10.00'da açıklanacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,45 artmasını bekliyor.





2019 YILI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?

2019 yılı enflasyon rakamları henüz açıklanmadı. Aralık 2019 enflasyon oranları yarın saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.





AA FİNANS'IN ARALIK AYI 'ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ' SONUÇLANDI

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ocak 2020'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.





Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,45 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,20, en yüksek yüzde 0,65 aralığında yer aldı.





Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 10,56 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,51'e çıkacağı hesaplanıyor. Enflasyon kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artış göstermişti.





KASIM ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu.





Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,38 yükselirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,08 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,56, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 4,26 oldu.





Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,68 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,38 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 0,08 azaldı.





TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 yükseldi.





Yİ-ÜFE ise Aralık 2018'e göre yüzde 6,63, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 4,26 arttı.