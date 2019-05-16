2019 yılı yaş çay alım fiyatı açıklandı
2019 yılı yaş çay alım fiyatı 2 lira 90 kuruş olarak açıklandı.
Yapılan açıklamada "Yaş çay taban fiyatı 2.90 lira, destekleme ise 13 kuruş olmak üzere toplamda 3.03 lira oldu" denildi.
Yapılan açıklamada "Yaş çay taban fiyatı 2.90 lira, destekleme ise 13 kuruş olmak üzere toplamda 3.03 lira oldu" denildi.
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