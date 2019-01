2019 Ziraat Bankası Halkbank kredi kartı borcu kapatma yapılandırma gerekli evraklar belgeler nelerdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, kredi kartı borçlarının düşük faizli krediyle kapatılması resmen başladı. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan kişiler, borç ekstrelerini bankaya götürerek başvuru yapabilir. Başvuru yapan kişilere nakit ödeme yapılmadan doğrudan borçlu olduğu karta ödeme yapılacak. Öte yandan Ziraat Bankası'nın açıkladığı bilgiye göre borcu ödenen kart iptal edilecek. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan kişiler, borç ekstrelerini bankaya götürerek başvuru yapabilir. Başvuru yapan kişilere nakit ödeme yapılmadan doğrudan borçlu olduğu karta ödeme yapılacak. Öte yandan Ziraat Bankası'nın açıkladığı bilgiye göre borcu ödenen kart iptal edilecek. Edinilen bilgiye göre verilen kredinin bir tüketici kredisi alternatifi olmadığını belirterek, kredi verilecek olanların ödeme güçlüğü çekmesi gerektiğini, amacın borcun kapatılması olduğunu söylediler. Bunun için bankalarla da konuşulacağını anlatan yetkililer, kişi borçlarının sistem üzerinden kapatılacağını ve paranın kişilerin eline verilmeyeceğini bildirdiler. Dün sabah ilk yapılandırmalar başlarken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun da (BDDK) Ziraat Bankası’nın yeni modeli için yeni bir düzenleme hazırlığı yaptığı belirtildi. Kredi kartı kredisi almak için borç süresinin 31 Aralık 2018 ve öncesinde olması gerekiyor. Yani 1 Ocak’tan itibaren yapılan kart harcamaları kapsam dışı kalacak. Krediden yararlanabilmenin en önemli şartı ise “müşterisi olduğunuz banka tarafından takibe alınmamış olmak”. Bunun dışında borç ödemesi yapılan kart başka bankanınsa kapatılacak. İsteyene Ziraat Bankası'ndan kredi kartı verilecek.

NAKİT ÖDEME YAPILMAYACAK

ZİRAAT BANKASI DETAYLARI SİTESİNDEN AÇIKLADI

Ziraat Bankası olarak ekonomimize destek verme vizyonumuz doğrultusunda, ekonominin temel direği bireylerin kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanması durumunda; ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlatılmıştır. Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile mevcut ve yeni bireysel müşterilerimize Bankamızdaki ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını; gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkânı sunulmaktadır.

Söz konusu ürün ile; gerek Bankamız müşterilerimizin, gerek diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Birleştiren İhtiyaç Kredisi; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile; 24 aya kadar aylık % 1,10, 60 aya kadar aylık % 1,20 faiz oranı ile müşterilerimize sunulmaktadır.*

ZİRAAT BANNKASI KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

Ziraat Bankası’nın kredi kartı borçlarını yapılandırırken arayacağı şartlar belli olmaya başladı. Borcu olanların sistem üzerinden görülebileceğini belirten Ziraat Bankası yetkilileri, kredi kartı borcunun yine sistem üzerinden direkt kapatılacağını belirttiler.



Edinilen bilgiye göre verilen kredinin bir tüketici kredisi alternatifi olmadığını belirterek, kredi verilecek olanların ödeme güçlüğü çekmesi gerektiğini, amacın borcun kapatılması olduğunu söylediler. Bunun için bankalarla da konuşulacağını anlatan yetkililer, kişi borçlarının sistem üzerinden kapatılacağını ve paranın kişilerin eline verilmeyeceğini bildirdiler. Dün sabah ilk yapılandırmalar başlarken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun da (BDDK) Ziraat Bankası'nın yeni modeli için yeni bir düzenleme hazırlığı yaptığı belirtildi.



10 MADDEDE YAPILANDIRMA



1) Ziraat Bankası’nın kredi kartı borçlarını ödemekte zorlananlar için kullandıracağı kredi ‘Birleştiren İhtiyaç Kredisi.’ Ziraat Bankası ya da diğer bankaların müşterileri bu krediyi kullanarak kredi kartı borçlarını kapatabilecek.



2) Kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyenlerin ya asgari ödemeyi yapmış olması ya da borcunu geciktirmiş ama takibe düşmemiş olması gerekecek.



3) Şu anda kredi kartlarının gecikme faizi yüzde 2.75. Ziraat Bankası’nın kullandıracağı kredide 24 aya kadar faiz yüzde 1.10 olacak. 24 aydan sonrası için kredi faizi yüzde 1.20 olarak uygulanacak.



4) 10 bin liralık bir kart 24 ay hiç ödenmezse yüzde 2.75’lik faiz üzerinden 21 bin 798 liraya ulaşıyor. Ziraat Bankası’ndan kredinin kullanılması halinde eğer 24 aya kadar kullanılırsa yüzde 1.10’luk faiz üzerinden aylık taksit 489 lira olacak ve dönem sonunda ödenecek tutar 11 bin 733 lira olacak.



5) 10 bin lira 60 ay vadeli alınırsa yüzde 1.20’luk faiz üzerinden aylık taksit 250 lira olacak ve dönem sonunda 15 bin lira olarak ödenecek.



6) Birleştiren İhtiyaç Kredisi kullanabilmek için tarih sınırı 31 Aralık 2018 olarak belirlendi. Kapsama bireysel krediler giriyor. Ticari krediler girmiyor. Kredi kartları kapsama dahil, tüketici kredileri dahil değil.



7) Kredi kartı borçlarını kapatanların bir gelirinin olması gerekiyor. Diğer bankalar kredi verirken kişilerin aldığı maaşın yüzde 50-55’ini takside bağlıyorlar. Ziraat Bankası’nın bu konuda esnek davranabileceği ve maaşın yüzde 70-75’ini kişiye bırakılabileceği belirtiliyor. Ancak bu oran da kişinin dosyası incelenirken karara bağlanacak.



8) Kişinin iki kartı varsa ve birisini alışveriş kartı olarak kullanıp asgari ödemeyi gerçekleştiriyorsa, diğer karttan nakit çekmişse her iki kartındaki borcunu da kapatabilecek, birleştirebilecek. Diğer bankalardaki borçlar kapatıldıktan ve kartlar iptal olduktan sonra Ziraat Bankası kişiye kendi kredi kartını önerecek.



9) Yapılandırılan borçlar için sınır yok. 500 liralık borç da 100 bin liralık kredi kartı da yapılandırılabilecek. Ancak kişinin gelir düzeyinin borcu ödeyip ödemeyeceği kriterine bakılacak.



10) Tüketici kredilerinde genel sınır şu anda 36 ay. BDDK’nın Ziraat Bankası’nın kredi kartı borçlarını yapılandıran modeli için yeni geçici bir düzenleme hazırlığı yaptığı belirtildi.



5 ADIMDA BAŞVURU



1) Ziraat Bankası dün kapılarını neredeyse kredi kartı borçlarını kapatmak isteyenlere açtı. Bankaya giderken yanınıza TC numaranızın yazılı olduğu kimliğinizi ve çalışıyorsanız maaş bordronuzu alın. Emekliyseniz e-devlet şifrenizi bilmeniz yeterli. Geliriniz alacağınız krediyi karşılayabilecek durumda değilse bir de kefil gerekebilir. Siz her ihtimale karşı, ikinci bir iş olmasın diye, kefilinizi de bordrosuyla yanınızda götürün.



2) Borcunu kapatmak istediğiniz kredi kartınızın/kartlarınızın yanınızda olmasına gerek yok. Zira TC numaranız girildiğinde sistemden tüm kart borçlarınız görülebiliyor. Borç miktarına göre kredi limitiniz belirleniyor ve Genel Müdürlük’e onaya gönderiliyor.



3) Banka kredi vermek için borçlu kartlarınızın iptalini istiyor. Krediniz Genel Müdürlük tarafından onaylanırsa, kartı aldığınız bankadan, tüm kredi kartları ve toplam kart limitinin iptalinin sağlanması için, toplam kapama bakiyesini gösterir belge alıyorsunuz. Bu belgeyi başvurduğunuz Ziraat Bankası şubesine teslim ediyorsunuz.



4) Banka aldığınız krediyi EFT ile doğrudan borçlu olduğunuz banka/bankalara gönderiyor. Bunun için aldığı EFT/sigorta vs masrafları da alacağınız kredinin içine dahil edebiliyorsunuz.



5) Kartınız kapandığı an borcunuz da bitiyor. Tek borçlu olduğunuz yer Ziraat Bankası oluyor. Kredi kartsız yapamam diyorsanız Ziraat Bankası size, limitini gelirinize göre belirleyeceği, yeni kredi kartı da önerebiliyor.