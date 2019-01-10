2019 Ziraat Bankası kredi kampanya son dakika başvuru şartları (kredi geri ödemesi ne zaman)

İHTİYAÇ KREDİSİ ALMA ŞARTLARI

Kredi kartı borcu olanlar için 'ihtiyaç kredisi' verilecek. Bu kredinin faizleri özel olacak. Bankadar yapılan açıklamada "Birleştiren İhtiyaç Kredisi; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık %1,10 ve 60 aya kadar aylık %1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır" denildi.

Kimler alabilecek

Konu ile ilgili Ziraat Bankası'dan gelen açıklamaya göre 'özel faizli' ihtiyaç kredisini diğer bankalara borcu olanlar da alabilecek. Açıklamada verilen bilgiler şöyle:

"Ziraat Bankası, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlatmıştır. Uygulama, Ziraat Bankası’na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızı da kapsayacaktır.

Birleştiren İhtiyaç Kredisi; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık %1,10 ve 60 aya kadar aylık %1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır.

SON GÜN NE ZAMAN

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir. Birleştiren İhtiyaç Kredisi başvuruları Şubelerimiz aracılığı ile yapılabilecektir."

ZİRAAT BANNKASI KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI Ziraat Bankası’nın kredi kartı borçlarını yapılandırırken arayacağı şartlar belli olmaya başladı. Borcu olanların sistem üzerinden görülebileceğini belirten Ziraat Bankası yetkilileri, kredi kartı borcunun yine sistem üzerinden direkt kapatılacağını belirttiler.



Edinilen bilgiye göre verilen kredinin bir tüketici kredisi alternatifi olmadığını belirterek, kredi verilecek olanların ödeme güçlüğü çekmesi gerektiğini, amacın borcun kapatılması olduğunu söylediler. Bunun için bankalarla da konuşulacağını anlatan yetkililer, kişi borçlarının sistem üzerinden kapatılacağını ve paranın kişilerin eline verilmeyeceğini bildirdiler. Dün sabah ilk yapılandırmalar başlarken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun da (BDDK) Ziraat Bankası’nın yeni modeli için yeni bir düzenleme hazırlığı yaptığı belirtildi.



10 MADDEDE YAPILANDIRMA



1) Ziraat Bankası’nın kredi kartı borçlarını ödemekte zorlananlar için kullandıracağı kredi ‘Birleştiren İhtiyaç Kredisi.’ Ziraat Bankası ya da diğer bankaların müşterileri bu krediyi kullanarak kredi kartı borçlarını kapatabilecek.



2) Kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyenlerin ya asgari ödemeyi yapmış olması ya da borcunu geciktirmiş ama takibe düşmemiş olması gerekecek.



3) Şu anda kredi kartlarının gecikme faizi yüzde 2.75. Ziraat Bankası’nın kullandıracağı kredide 24 aya kadar faiz yüzde 1.10 olacak. 24 aydan sonrası için kredi faizi yüzde 1.20 olarak uygulanacak.



4) 10 bin liralık bir kart 24 ay hiç ödenmezse yüzde 2.75’lik faiz üzerinden 21 bin 798 liraya ulaşıyor. Ziraat Bankası’ndan kredinin kullanılması halinde eğer 24 aya kadar kullanılırsa yüzde 1.10’luk faiz üzerinden aylık taksit 489 lira olacak ve dönem sonunda ödenecek tutar 11 bin 733 lira olacak.



5) 10 bin lira 60 ay vadeli alınırsa yüzde 1.20’luk faiz üzerinden aylık taksit 250 lira olacak ve dönem sonunda 15 bin lira olarak ödenecek.



6) Birleştiren İhtiyaç Kredisi kullanabilmek için tarih sınırı 31 Aralık 2018 olarak belirlendi. Kapsama bireysel krediler giriyor. Ticari krediler girmiyor. Kredi kartları kapsama dahil, tüketici kredileri dahil değil.



7) Kredi kartı borçlarını kapatanların bir gelirinin olması gerekiyor. Diğer bankalar kredi verirken kişilerin aldığı maaşın yüzde 50-55’ini takside bağlıyorlar. Ziraat Bankası’nın bu konuda esnek davranabileceği ve maaşın yüzde 70-75’ini kişiye bırakılabileceği belirtiliyor. Ancak bu oran da kişinin dosyası incelenirken karara bağlanacak.



8) Kişinin iki kartı varsa ve birisini alışveriş kartı olarak kullanıp asgari ödemeyi gerçekleştiriyorsa, diğer karttan nakit çekmişse her iki kartındaki borcunu da kapatabilecek, birleştirebilecek. Diğer bankalardaki borçlar kapatıldıktan ve kartlar iptal olduktan sonra Ziraat Bankası kişiye kendi kredi kartını önerecek.



9) Yapılandırılan borçlar için sınır yok. 500 liralık borç da 100 bin liralık kredi kartı da yapılandırılabilecek. Ancak kişinin gelir düzeyinin borcu ödeyip ödemeyeceği kriterine bakılacak.



10) Tüketici kredilerinde genel sınır şu anda 36 ay. BDDK’nın Ziraat Bankası’nın kredi kartı borçlarını yapılandıran modeli için yeni geçici bir düzenleme hazırlığı yaptığı belirtildi.



5 ADIMDA BAŞVURU



1) Ziraat Bankası dün kapılarını neredeyse kredi kartı borçlarını kapatmak isteyenlere açtı. Bankaya giderken yanınıza TC numaranızın yazılı olduğu kimliğinizi ve çalışıyorsanız maaş bordronuzu alın. Emekliyseniz e-devlet şifrenizi bilmeniz yeterli. Geliriniz alacağınız krediyi karşılayabilecek durumda değilse bir de kefil gerekebilir. Siz her ihtimale karşı, ikinci bir iş olmasın diye, kefilinizi de bordrosuyla yanınızda götürün.



2) Borcunu kapatmak istediğiniz kredi kartınızın/kartlarınızın yanınızda olmasına gerek yok. Zira TC numaranız girildiğinde sistemden tüm kart borçlarınız görülebiliyor. Borç miktarına göre kredi limitiniz belirleniyor ve Genel Müdürlük’e onaya gönderiliyor.



3) Banka kredi vermek için borçlu kartlarınızın iptalini istiyor. Krediniz Genel Müdürlük tarafından onaylanırsa, kartı aldığınız bankadan, tüm kredi kartları ve toplam kart limitinin iptalinin sağlanması için, toplam kapama bakiyesini gösterir belge alıyorsunuz. Bu belgeyi başvurduğunuz Ziraat Bankası şubesine teslim ediyorsunuz.



4) Banka aldığınız krediyi EFT ile doğrudan borçlu olduğunuz banka/bankalara gönderiyor. Bunun için aldığı EFT/sigorta vs masrafları da alacağınız kredinin içine dahil edebiliyorsunuz.



5) Kartınız kapandığı an borcunuz da bitiyor. Tek borçlu olduğunuz yer Ziraat Bankası oluyor. Kredi kartsız yapamam diyorsanız Ziraat Bankası size, limitini gelirinize göre belirleyeceği, yeni kredi kartı da önerebiliyor.

BORCU ÖDENEN KART İPTAL EDİLECEK

Birleştiren İhtiyaç Kredisi, 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Bankamız ve diğer bankalarda bulunan bireysel kredi kartı borçlarının üst sınır kabul edilerek ödenmesine yöneliktir. Kullandırılacak kredi tutarı 31.12.2018 tarihi itibariyle bankalara olan kredi kartı borçları ile sınırlıdır. Birleştiren İhtiyaç Kredisinden faydalanmak isteyen müşterilerin, kredi kapsamında borcu ödenen kredi kartını iptal ettirmesi gerekmektedir.

Birleştiren İhtiyaç Kredisi başvuruları Şubelerimiz aracılığı ile yapılabilecektir

*10.000 TL tutarlı, 24 ay vade, aylık %1,10 faiz oranı, %0,05 kredi tahsis ücreti ile kullandırılan Birleştiren İhtiyaç Kredisinin yıllık maliyet oranı % 17,6670'dir.

10 bin lira kredi kartı kredisinin ödemesi ne kadar Ziraat Bank'ın şartları var

Ziraat Bankası’nın kredi kartı borcu için kredi şartları belli oldu, kritik tarih 31 Aralık 2018 ve önemli iki şartı var. Kredi kartı borcunu ödemekte zorluk çekenler için Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi verecek. Bu kredinin faiz oranları hiçbir yerde bulamayacağınız kadar düşük. Haliyle başka bankalar da dahil kredi kartı borcunuz varsa bunları çekeceğiniz bu özel kredi ile kapatıp çok daha düşük faiz ödeyebilirsiniz. Elbette bu kredinin bir özel şartı da var. Sizler için Ziraat Bankası kredi kartı kredisinin şartlarını ve geri ödeme tablolarını çıkarttık. İşte krediyle ilgili bilmeniz gerekenler. KREDİNİN EN ÖNEMLİ ŞARTI Kredi kartı kredisi almak için borç süresinin 31 Aralık 2018 ve öncesinde olması gerekiyor. Yani 1 Ocak’tan itibaren yapılan kart harcamaları kapsam dışı kalacak. Krediden yararlanabilmenin en önemli şartı ise “müşterisi olduğunuz banka tarafından takibe alınmamış olmak”. Bunun dışında borç ödemesi yapılan kart başka bankanınsa kapatılacak. İsteyene Ziraat Bankası'ndan kredi kartı verilecek. KREDİYİ KİMLER ALABİLECEK? Ziraat Bankası, kredi kartı borçlusuna 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faizle bireysel ihtiyaç kredisi kullandıracak. Bu kredi Ziraat Bankası'na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çekenlere de verilecek. ELDEN VERİLMEYECEK Kredi kartı borcu yapılandırmasından sadece ödeme zorluğu çekenler değil asgari borcun üzerinde ödeme yapabilenler de krediye başvurabilecek. 31 Aralık itibariyle kart ekstrelerini Ziraat’e götürenlere ödeme yapacak. Ancak bu ödeme nakit olarak borçluya elden verilmeyecek. Para doğrudan borçlu karta yüklenecek. Ziraat Bankası yüzde 1,10 ile 1,20 arasında faizle kredi kartı borçları kapatacak

Ziraat Bankası, kredi kartı borçlularına ödeme kolaylığı sağlayan 'Birleştiren İhtiyaç Kredisi' uygulamasına başladı. Banka, 'Birleştiren İhtiyaç Kredisi' uygulaması ile 24 aya kadar aylık yüzde 1.10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faiz oranlarıyla kredi kullandıracak. Bankadan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ziraat Bankası, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlatmıştır. Uygulama, Ziraat Bankası'na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızı da kapsayacaktır. Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile bireysel müşterilerimize Bankamızdaki ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkanı sunulmaktadır. Söz konusu ürün ile gerek Ziraat Bankası müşterilerinin, gerekse diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Birleştiren İhtiyaç Kredisi kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık yüzde 1.10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir. Birleştiren İhtiyaç Kredisi başvuruları Şubelerimiz aracılığı ile yapılabilecektir."

ZİRAAT BANKASI TARİHÇESİ