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Ekonomi

2019'da devreye alınan hattan 100 milyar metreküp doğal gaz gönderildi

Rus devi Gazprom, 2019'da devreye giren Sibirya'nın Gücü Boru Hattı'ndan Çin'e 100 milyar metreküp doğal gaz gönderildiğini açıkladı.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 13:03 - Güncelleme:
2019'da devreye alınan hattan 100 milyar metreküp doğal gaz gönderildi
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Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Çin'e Sibirya'nın Gücü Boru Hattı'ndan ilk 100 milyar metreküp doğal gaz sevkinin yapıldığını bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Miller'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Rusya ile Çin arasındaki ortaklığın karşılıklı güvene dayalı olduğuna işaret eden Miller, Sibirya'nın Gücü Boru Hattı'nın iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğini kaydetti.

Sibirya'nın Gücü üzerinden Çin'e ilk 100 milyar metreküp doğal gazın sevk edildiğini belirten Miller, "Bu hacim, sektördeki en büyük doğal gaz sözleşmesindeki 1 trilyon metreküp doğal gazın bir kısmıdır. Sözleşme 2049'a kadar uzanıyor ve bu uzun bir yolculuktur." ifadelerini kullandı.

Miller, "Uzak Doğu" adlı rotadan da Çin'e doğal gaz sevkiyatının başlayacağına işaret etti.

Gazprom, yıllık kapasitesi 38 milyar metreküpe ulaşan Sibirya'nın Gücü Boru Hattı'nı 2019'da devreye almıştı.

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