24.12.2019 10:53 - Güncelleme: 24.12.2019 10:53

2020 asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2020 AGİ ne kadar olacak? AGİ 2020 parası ne olacak? AGİ nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü kez toplanacak. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, 2 bin 578 liranın altındaki asgari ücret teklifini değerlendirmeye almayacaklarını bildirdi. 2020 AGİ hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

2020 AGİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zam oranının belli olmasının ardından AGİ’ye yapılacak zam oranı da belli olacak.

AGİ 2020 PARASI NE OLACAK?

2020 yılında uygulanacak asgari ücret zammı ve AGİ oranının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

AGİ'Yİ KİMLER ALABİLİYOR?

AGİ, maaşı vergilendirilen herkes tarafından alınabilir. Gelir vergisi kanununda yer alan 61. maddedeki ücreti alan herkes AGİ’den faydalanabilir. AGİ, 2016 yılı itibari ile bekâr ya da eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde yer almaktadır. Eğer eşi de çalışıyor ise AGİ ayrı ödenir. AGİ’yi ödememek resmi bir suçtur. Şikâyet edilebilir. İşçinin yasal hakkıdır. İşçi AGİ’si ödenmediği takdirde iş sözleşmesini fesih etme hakkına sahiptir. Asgari ücretin artması ile birlikte yıllık AGİ’lerde de artma olmaktadır.

2019 AGİ TUTARLARI

2019 yılı AGİ tutarları 2018'de açıklanmıştı.

Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL