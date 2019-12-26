26.12.2019 17:17 - Güncelleme: 26.12.2019 17:17

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti bugünkü toplantıyla belirledi. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği 2020 asgari ücret zammı belli oldu! Asgari ücret zammı ne kadar yapıldı? sorusunun yanıtı şimdi tüm herkes tarafından merak ediliyor. Büyük bir merakla beklenilen 2020 asgari ücret zam oranı belirleme toplantısı 14.00 itibari ile başladı. Asgari ücret zammı açıklandı. Asgari ücret brüt 2 bin 943 lira net 2 bin 324 lira olarak açıklandı.

2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU!

Büyük bir heyecanla beklenen 2020 asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret brüt 2 bin 943 lira net 2 bin 324 lira olarak açıklandı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR YAPILDI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı için geçerli olan asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.