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Ekonomi

2020 emekli promosyonu ne kadar oldu? Emekli promosyonu ne zaman ödenecek?

2020 emekli promosyonu ne kadar oldu? Emekli promosyonu ne zaman ödenecek? gibi soruların yanıtları milyonlarca emekli vatandaş tarafından heyecanla bekleniyordu. SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında 3 yıl geride kaldı. 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren promosyon görüşmeleri bugün yapıldı. Emeklilerin promosyon ödemeleri belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonu için protokolü imzaladı. 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödeme yapılacak. Emekli promosyonuna dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

04 Mart 2020 Çarşamba  10:53 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 10:53

13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren promosyon görüşmeleri bugün gerçekleştirildi. 2020 emekli promosyonu ne kadar oldu? Emekli promosyonu ne zaman ödenecek? gibi soruların yanıtları verildi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonu için protokolü imzaladı. 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödeme yapılacak. 2020 emekli promosyonu ödemelerine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

2020 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

SGK Başkan Vekili Yılmaz: "Emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira promosyon ödenmesi kararlaştırıldı." dedi.

Yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı;

1500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 500 TL,

1500-2500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL,

2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacaktır.

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN ÖDENECEK?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği promosyon ödemeleri 1 Mart 2020 tarihi itibariyle başladı. Promosyon ödemeleri emekli maaşların yatmasının ardından yapılacak.

BİR ÖNCEKİ ÖDEMELER NE KADARDI?

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle emekliler ilk defa toplu olarak banka promosyonu almıştı. Üç yıl süreli promosyon miktarı, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak belirlenmişti.

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