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Ekonomi

2020 kamu sosyal tesis ücretleri ne kadar? Bu yıl kamu sosyal tesis ücretleri ne kadar oldu?

2020 kamu sosyal tesis ücretleri ne kadar? Bu yıl kamu sosyal tesis ücretleri ne kadar oldu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kamuya ait sosyal tesisleri kullanmak isteyenlerin bu yıl ödeyeceği asgari ücretler belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personeli, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 17,50-22 ya da 26,50 lira, konaklama bedeli olarak 7,50-9 ya da 10 lira ödeyecek. 2020 kamu sosyal tesis ücretlerinin detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18.01.2020  10:06 - Güncelleme: 18.01.2020  10:06

Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuya ait sosyal tesisleri kullanmak isteyenlerin bu yıl ödeyeceği asgari ücretler belli oldu. 2020 kamu sosyal tesis ücretleri ne kadar? Bu yıl kamu sosyal tesis ücretleri ne kadar oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personeli, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 17,50-22 ya da 26,50 lira, konaklama bedeli olarak 7,50-9 ya da 10 lira ödeyecek.

2020 KAMU SOSYAL TESİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personeli, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 17,50-22 ya da 26,50 lira, konaklama bedeli olarak 7,50-9 ya da 10 lira ödeyecek. 1 Temmuz ile 15 Ağustos döneminde konaklama ücretleri konutun türüne göre 12-13 lira olarak uygulanacak.

Konut veya bağımsız bölümünde buzdolabı bulunanlarda günlük en az 4,50 lira, televizyon bulunanlarda günlük en az 4,50 lira ve klima bulunanlarda günlük en az 6,50 lira konut başına ilave bedel alınacak.

ÇOCUK BAKIM ÜCRETİ

Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 13 lira tahsil edilecek. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli belirlenebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakım evlerine kabul edilecek devlet memurları ve diğer kamu personelinin her bir çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 240 lira olarak tespit edildi. Belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakım evi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda kurum ve kuruluşlar, belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkili olacak.

Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saat süreyle yararlanmanın bedeli olarak da kişi başına en az 16,50 lira ödenecek.

Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

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