20.12.2019 11:44 - Güncelleme: 20.12.2019 11:44

Ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip edilen 2020 kira artış oranı için geri sayım başladı. 2020 kira artışı ne kadar olacak? Ocak 2020 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları tüm ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Kira sözleşmesi Ocak ayında yenilenecek olan kiracılar kiralarına ne kadar zam yapılacağını araştırıyorlar. 2020’nin ocak ayında kira sözleşemesi yenilecek olan kiracılara maksimum artış oranı, bir önceki ayın (aralık 2019) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanacak olan son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamına göre belli olacak.

2020 KİRA ARTIŞI NE KADAR OLACAK?

2020’nin ocak ayında kira sözleşemesi yenilecek olan kiracılara maksimum artış oranı, bir önceki ayın (aralık 2019) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanacak olan son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamına göre belli olacak.

OCAK 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık 2019’a ait enflasyon, TÜFE ve Yİ-ÜFE rakamları TÜİK tarafından 3 ocak 2020 cuma gün saat 10:00’da açıklanacak.

KİRA ARTIŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.

KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.