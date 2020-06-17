2020 kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatları!

17 Haziran 2020 Çarşamba 17:34 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 17:34

Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlık telaşı başladı. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık fiyatları ve kurban hazırlıkları ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Bu sene İslam alemi 31 Temmuz’da Kurban Bayramı’nı idrak edecek. 2020 kurbanlık fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kurban Bayramı'na 1 buçuk ay kala Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatları belli oldu. Kurbanlık fiyatları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Kurban Bayramı'na 2 aydan az bir süre kala kurban telaşı yavaş yavaş başladı. Yaklaşan Kurban Bayramıyla birlikte kurbanlık hisse fiyatları 2020 için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Kurban Bayramında dana veya koyun, koç, keçi kesecek olan vatandaşlar Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatlarını şimdiden araştırmaya başladı. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz'a denk geliyor. Kurban bayramı öncesi kurbanlarını erkenden almak isteyen vatandaşlar indirimli fiyattan yararlanmak istiyor. Kurbanlıkların fiyatı 2020 ne kadar olacak? İşte bu sene hayvan pazarında satılacak kurbanlık canlı kilo fiyatları 2020 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların hisse fiyatları hakkında merak edilen detaylar.

2020 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Antalya Kırmızı Et üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, bu yıl Kurban Bayramı'nı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını gölgesinde karşılayacaklarını söyledi. Ayhan, kurbanlık piyasasında netleşmeye başlayan fiyatlar ve kurban kesiminde dikkat edilmesi gerekenlerin yanı sıra, virüse karşı alınması gereken önlemler noktasında uyarılarda bulundu.

İlhan Ayhan, Antalya'da artık gerek besihanelerde gerek hayvan üretim yerlerinde kurbanlık satışların yavaş yavaş hız kazanmaya başladığını söyledi. Her kurban bayramında, il dışından gelenlerle birlikte Antalya'da ortalama 7 bin hayvan satıldığını belirten İlhan Ayhan, bu yıl geçen yıla oranla kurbanlık fiyatlarında artış olduğuna dikkati çekti. Ayhan, "Girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle bu yıl kurbanlık fiyatları yüzde 20 ile 30 arasında artış gösteriyor" dedi.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATLARI 2020 NE KADAR OLACAK?

Beklenen zamla birlikte bu yıl kurban bayramında büyükbaş kurbanlık fiyatları 9.180 TL ile 14 bin 580 TL arasında değişecek. Büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları 1800-1850 civarında olacak.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIKLARIN FİYATI 2020 NE KADAR?

Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 liradan satılırken, beklenen zamla birlikte bu yıl 2020 kurban bayramında küçükbaş kurbanlık fiyatları 1080 TL ile 1640 TL arasında değişecek.

KURBAN KESİMLERİ NASIL YAPILACAK?

İlhan Ayhan, öncelikle kurban kesim alanlarında hijyene dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, pandeminin Kurban Bayramında da etkisini devam ettirmesi durumunda yapılması gerekenlerle ilgili de uyarıda bulundu. Salgının etkisinin azalması durumunda önemli bir sıkıntı yaşanmayacağını, yine de kalabalık ortamı seven virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırmak için yığılmalara meydan verilmemesi gerektiğini aktaran Ayhan, Salgın etkisini devam ettirirse kesimlerin 3 güne yayılması gerekebilir. Zaten ilk gün kesilecek diye bir şart da yok. Bizler hayvanlarımızı satarken alıcılara kesim günü ve saatiyle ilgili bilgi veriyoruz. Bu saatlere uyulursa herhangi bir izdiham yaşanmaz ve virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırabiliriz. Ama kurbanın kesiminden saatler önce vatandaşlarımız kurban kesim alanlarına yığılma yaparsa virüsün yayılma riskini artırırız. Bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyor ve öneriyorum" diye konuştu.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.