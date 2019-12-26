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Ekonomi

2020 memur zammı oranları ne zaman açıklanacak? Ocak 2020 memur maaş zammı ne kadar?

2020 memur zammı oranları ne zaman açıklanacak? Ocak 2020 memur maaş zammı ne kadar? gibi soruların yanıtları tüm zam bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur ve emekli memur maaşlarına belirlenen oranlarda zam gerçekleştiriliyor. Memur emeklileri ve görevdeki memurların gözü kulağı 2020 maaş zamlarına çevrildi. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alabilecekler. 2020 memur zammına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

26.12.2019  10:09 - Güncelleme: 26.12.2019  10:09
Memur zam oranları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2020 memur zammı oranları ne zaman açıklanacak? Ocak 2020 memur maaş zammı ne kadar? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ocak ayında açıklanacak olan aralık enflasyon rakamlarının hemen ardından maaşlara yapılacak zam oranı belli olacak. Temmuz-Aralık dönemi enflasyon oranının yüzde 5’i aşması halinde ilave enflasyon farkı da memur ve memur emeklilerinin maaşlarına eklenecek. 2020 memur zammına dair tüm merak edilenleri sizler için derledik. 
 
2020 MEMUR ZAMMI ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ocak ayında açıklanacak olan aralık enflasyon rakamlarının hemen ardından maaşlara yapılacak zam oranı belli olacak. 
 
OCAK 2020 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?
Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 olarak belirlendi. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklamasından sonra 2020 memur zam oranı tam olarak belirlenmiş olacak. 
 

 
MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?
Sadece son 4 aydaki enflasyona göre ocakta en düşük memur emekli maaşı yüzde 4+0.31 farkla 2522 liradan 2631 liraya çıkacak. Enflasyon Merkez Bankası’nın beklentisine göre gerçekleşirse yüzde 6.5 artışla 2532 liraya çıkacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK’lının taban maaşı ise yüzde 5.31’lik kümülatif enflasyona göre 1.983 liradan 2.088 liraya, Bağkurlu esnafın en düşük emekli maaşı 1.676 liradan 1.765 liraya çıkacak.
 
KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu.
 
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,38 yükselirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,08 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,56, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 4,26 oldu.
 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,68 arttı.
 
 
 

 
Aylık bazda TÜFE yüzde 0,38 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 0,08 azaldı.
 
TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 yükseldi. 
 
Yİ-ÜFE ise Aralık 2018'e göre yüzde 6,63, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 4,26 arttı. 

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