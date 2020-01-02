02.01.2020 10:50 - Güncelleme: 02.01.2020 10:50

Kira sözleşmesi Ocak ayında yenilenecek olan kiracılar kira zam oranlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Tüm ev sahipleri ve kiracılar 2020 Ocak kira zammı ne zaman açıklanacak? 2020 yılı kira artış oranı ne kadar? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. 2020’nin ocak ayında kira sözleşemesi yenilecek olan kiracılara maksimum artış oranı, bir önceki ayın (aralık 2019) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanacak olan son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamına göre belli olacak.





2020 YILI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

2020’nin ocak ayında kira sözleşemesi yenilecek olan kiracılara maksimum artış oranı, bir önceki ayın (aralık 2019) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanacak olan son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamına göre belli olacak.





2020 OCAK KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık 2019’a ait enflasyon, TÜFE ve Yİ-ÜFE rakamları TÜİK tarafından 3 ocak 2020 cuma gün saat 10:00’da açıklanacak.





KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.





Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.