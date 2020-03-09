09 Mart 2020 Pazartesi 09:47 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 09:47

2020 ÖTV indirimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2020 ÖTV indirimi ne zaman gelecek? Otomobil için ÖTV indirimi bu yıl olacak mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İkici el araba fiyatlarında ki yüksek artış, vatandaşlardaki 2020 yılı ÖTV indirimi beklentisini artırdı. Bazı ikinci el araba fiyatları sıfır araç fiyatlarını bile geçmiş durumda. Hal böyle olunca vatandaşlar ÖTV indirimi beklentisi içerisine girdiler. 2020 ÖTV indirimine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

2020 ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK?

ÖTV indiriminin yıl ortasına doğru yapılabileceği belirtiliyor, ÖTV indirimi yapılması sonrasında ikinci el araba fiyatlarının gerçek eder fiyatlarına geleceği düşünülüyor.

ÖTV NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks, sağlığa zararlı, çevreye zararlı mallara uygulanır. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

ÖTV daha önceleri uygulanan olan "İstihlal Vergisi" ile benzerlik taşımaktadır.

ÖTV HANGİ ÜRÜNLERDE UYGULANIYOR?

Özel Tüketim Vergisi;

- Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi),

- İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi),

- Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) ödenir.