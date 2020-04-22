2020 Ramazan pidesi bu yıl ne kadar, kaç TL? 2020 Ramazan pidesi fiyatları

22 Nisan 2020 Çarşamba 12:20 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 12:20

Ramazan pidesi 2020 fiyatları açıklandı. Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ramazan pidesinin bu yıl ne kadar olacağı merak ediliyordu. Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan gelişmelere bağlı olarak 2020 Ramazan pidesi fiyatları açıklandı. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Nadir Durmaz, 2020 Ramazan pidesi fiyatlarına yönelik açıklama yaptı. Yüzde 25 ile 30 oranında bir yükseliş beklediklerini söylerken zam gelmesi halinde hangi fiyata çıkacağını da belirtti. Peki 2020 Ramazan pide fiyatları kaç TL ne kadar olacak? Ramazan pidesi 2020 ne kadar? İşte detaylar...

2020 PİDE FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Mübarek Ramazan ayına çok az bir zaman kala yeni yıl pide fiyatları da merak ediliyordu. 2020 Ramazan pidesi fiyatları açıklandı. İstanbul Ramazan pidesi 2020 fiyatı belli oldu. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler İstanbul'da vatandaşların merak ettiği "Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL?" sorusu cevabını buldu.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını açıkladı.

Ramazan pidesi 2020 fiyatı geçen yılla aynı olacak. Yani İstanbul'da bu yıl 350 gram Ramazan pidesi 3 liradan satılacak.

2020 RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, "İstanbul’un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin" dedi.

İstanbul'da Ramazan ayında 350 gramlık sade pide 3 liradan satılacak.

Gramaja göre pide fiyatları şöyle:

- 300 gr kombine tünel pide: 2,5 TL

- 350 gr sade pide: 3 TL

- 350 gr. yumurtalı susamlı pide: 3,50 TL

- 400 gr özel tırnaklı pide: 4,00 TL

- 500 gr sade pide: 4,50 TL

- 1000 gr sade pide: 9,00 TL

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, ramazan pidesi üretiminde ve satışında bir sorun yaşanmayacağını bildirdi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çetin, ramazan pidesiyle ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını, ürün stoklarının hazırlandığını ve virüsle ilgili alınacak önlemlerin görüşüldüğünü söyledi.

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2020 BELLİ OLDU

Pidenin fiyatının henüz belli olmadığını aktaran Çetin, "Ramazan pidesi her yıl olduğu gibi bu yıl da fırınlarımızda olacak, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Pide kuyrukları oluşmaması için elimizden geleni yapacağız, erken üretimlere başlayacağız." dedi.

Ellerinde erken saatlerde pide stoku tutacaklarını söyleyen Çetin, "Sosyal mesafeyi koruyucu tedbirleri zaten işletmelerimizde aldık. Kapılarımızda birer personel bekletip sosyal mesafeyi koruyacağız. Pidenin çıkarılması noktasında çalışmalarımız vardı, fırıncı esnafımız da pide üretmek istiyor tabii ki. Bu doğrultuda inşallah vatandaşlarımızı ve esnafımızı da mağdur etmeden bir ortak yol bulup pide üretimini gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

FIRINCILAR HAFTA SONUNA HAZIR!

Çetin, fırıncıların geçen hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da ekmek satışına hazır olduğunu kaydederek, ekmekle ilgili un ve maya gibi tüm hammaddelerin stoklandığını belirtti.

İstanbul Valiliğinin talimatı doğrultunda sokaklarda ve caddelerde şoförler aracılığıyla halka ekmek dağıtacaklarını söyleyen Çetin, "Şoförlerimiz, yanlarında ilave personel istihdam edecek. Ekmeği verenle parayı veren personelin aynı olmaması kaydıyla hijyeni sağlayarak, sosyal mesafeyi sağlayarak satışlarımızı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan Çetin, geçen hafta sonu bazı fırıncılar arasında sokak ve mahallelerin paylaşılamaması nedeniyle kavga yaşandığını hatırlatarak, şunları aktardı:

"Bunun oluşmaması anlamında biz kamu otoritesinden destek istiyoruz. Örneğin bir mahallede bir fırın var, ancak başka bir ilçeden bir fırının o mahalleye gelip ekmek satma gayreti içinde olması, kavgalara sebebiyet verdi. Örneğin 'Her işletme kendi ilçesinde, kendi mahallesinde arabasıyla ekmeğini satabilir.' şeklinde kararlar alınmasını bekliyoruz. Sokakları, mahalleleri kamu otoritesinin organize etmesini istiyoruz. Bu konuda kaymakamlık, ilçe belediyesi veya valilik talimatı olabilir."

Tüm insanların evinde olduğu dönemde fırıncı esnafının risk alarak virüse karşı mücadele verdiğini vurgulayan Çetin, fırıncılara teşekkür etti.