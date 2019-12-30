30.12.2019 11:40 - Güncelleme: 30.12.2019 11:40

2020 stajyer maaşı ne kadar olacak? Stajyer maaşı 2020 hesaplama nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2020 yılında staj yapacak olan öğrenciler ne kadar maaş alacaklarını merak ediyorlar. Meslek Lisesi öğrencileri okudukları bölüm ile ilgili pratik kazanmak ve yetişmiş iş gücüne katkıda bulunmak amacıyla lise 3. ve lise 4. sınıfa geldiklerinde staj yapıyorlar. Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte lise stajyerlerinin de maaşları belirlenmiş oldu. 2020 stajyer maaşına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.





2020 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler lise son sınıfta (12. sınıf) işletmelerde beceri eğitimi adı da verilen haftanın üç günü şartları uygun olan kurumlarda staj eğitimi yapıyorlar. Öğrenciler bu çalışmaları süresince devlet tarafından SGK koruması altındadırlar ve kurumlarından asgari ücretin 1/3 ü kadar ücret alırlar.





Stajyer maaşları asgari ücretin ne tutarının yüzde 30'una denk geliyor. Ancak asgari ücretin içinde Asgari Geçim İndirimi (AGİ) yer alıyor. AGİ, asgari ücretin net rakamından düşülüyor ve bunun yüzde 30'u lise stajyer maaşı olarak veriliyor.









STAJYER MAAŞI 2020 HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında işletmelere stajyer desteği verileceğinden stajyer ücretleri asgari ücretin net tutarının yüzde 30'u şeklinde ödenecek.





2020 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı için geçerli olan asgari ücreti açıkladı.

Bakan Selçuk, açıklamasında, asgari ücretin 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Selçuk, evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücretin 2 bin 479 lira 21 kuruş olduğunu söyledi.





"Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı." diyen Selçuk, "2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





STAJYER MAAŞLARI AYIN KAÇINDA YATAR?

Devlet kurumlarında staj yapanlara genellikle her ayın 15’i ile 20’si arasında maaş ödemesi yapılır. Özel sektörde ise genel de her ayın 10’una kadar stajyer maaşları yatar.