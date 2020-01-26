26.01.2020 14:46 - Güncelleme: 26.01.2020 14:46

Kira sözleşmesi Şubat ayında yenilenecek olan kiracılar kiralarına ne kadar zam yapılacağını şimdiden araştırmaya başladılar. 2020 Şubat kira zammı ne zaman açıklanacak? Şubat 2020 kira artışı ne kadar olacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kira artış oranı enflasyon oranlarından TÜFE baz alınarak hesaplanıyor. Kiraya ne kadar zam yapılacağı TÜİK verilerine göre belli olacak. 2020 Şubat kira zammına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

2020 ŞUBAT KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 Şubat kira zammı 3 Şubat Pazartesi günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

ŞUBAT 2020 KİRA ARTIŞI NE KADAR OLACAK?

Şubat 2020 kira artış oranı belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

2020 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,18 artış gerçekleşti. Bu oranlara göre mal sahipleri kiracısına Ocak ayında yüzde 15.18 oranında zam yapacak.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 15.18

Zam bedeli: 151 lira

Zamlı kira bedeli: 1.151 lira

KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.