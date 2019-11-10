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2020’nin turizm rezervasyonları iyi gidiyor

Gelecek yıl için fiyat kontratlarını tamamlayarak rezervasyonlara başlayan Antalya’lı turizmciler, 2020’de gelirlerinde yüzde 10-12’lik bir artış bekliyor.

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Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yaptığı açıklamada, 2020 rezervasyonların iyi gittiğini belirterek, özellikle İngiltere ve Avrupa pazarında satışların yaklaşık iki ay öncesinden başladığını, diğer pazarlarda ve iç pazarda geçen haftadan itibaren bir hareketliliğin yaşandığını ifade etti. Sektörün hedeflediği fiyatlarda kontratların yapıldığını, buna göre satışların gerçekleştirildiğini vurgulayan Atmaca, “İlk veriler 2020’nin iyi geçeceği yönünde. Sektörün atacağı adımlar ve rekabet koşulları çok önemli. Herkes yaptığı kontratlarla satışlarına devam ederse hedeflediğimiz rakamlara ulaşırız. Gelirde 2020’de yüzde 10-12 artış bekliyoruz. Çalışmalarımızı buna göre yaptık” diye konuştu. Gelecek yıl sezonun erken başlamasını öngördüklerini belirten Atmaca, martta hareketliliğin yoğunlaşmasını beklediklerini sözlerine ekledi. Türkiye’nin en çok otel sayısına sahip kenti olan Antalya, Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde 1 milyon 200 bin bakanlık belgeli yatağın yüzde 42’sine sahip. Kentte bulunan bakanlık belgeli 889 konaklama tesisinin de 407’si 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinden oluşuyor.

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