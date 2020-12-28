28 Aralık 2020 Pazartesi 12:59 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 12:59

Her yıl belirlenen tarihlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı kararın ardından 2021 yılının zamlı asgari ücret rakamı belli oldu. 1 Ocak 2021 itibari ile yürürlüğe giren yeni asgari ücret brüt 3.577.50 TL, net 2.825 TL oldu. Meslek Lisesi öğrencileri okudukları bölüm ile ilgili pratik kazanmak ve yetişmiş iş gücüne katkıda bulunmak amacıyla lise 3. ve lise 4. sınıfa geldiklerinde staj yapıyorlar. 2021 yılı asgari ücretin belli olmasıyla birlikte lise stajyerlerinin de maaşları belirlenmiş oldu. Buna göre; 2021 stajyer maaşı ne kadar oldu? Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?

2021 yılında yeni asgari ücret tutarı yüzde 21.56'lık artışla brüt 3.577.50 TL, Net 2.825 TL olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 21,56 oranında artmış oldu. Peki yeni yılda stajyerler ne kadar maaş alacak? İşte 2021 yılında stajyerlerin alacakları maaş.

2021 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU?

Staj yapan öğrencilere 2020 yılı sonuna kadar en az 631 TL ücret ödendi. 2021 asgari ücreti bekar bir işçi için AGİ dahil 3.093,162 Llira olarak belirlendi. AGİ miktarı ise bekar için 268,162 lira oldu. Bu durumda 2021 asgari ücretinden AGİ miktarı çıkarıldığında elde edilen rakamın yüzde 30'u olan 767 lira 2021 yılı için minimum stajyer maaşı oluyor.

STAJYER MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Stajyer öğrencilerin maaşı asgari ücret üzerinden hesaplandığı için maaş zamları da asgari ücrete bağlı olarak değişiyor. Maaş hesaplamasında o yılın net asgari ücret tutarından asgari geçim indirimi miktarı düşülür ve kalan net rakam üçe bölünerek meslek lisesi satjyer öğrencisinin alması gereken aylık maaş miktarı hesaplanır.

2021 asgari ücretinden AGİ miktarı çıkarıldığında elde edilen rakamın yüzde 30'u hesaplandığında stajyer maaşı ortaya çıkar.

2021 yılı asgari ücret brüt 3577,50 net 2825,90 kuruş oldu. Asgari ücret 500 lira arttı. Asgari ücret yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu.

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