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Ekonomi

2021'den bu yana bir ilk! Bakan Şimşek duyurdu: Yüzde 7'nin altına indi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 10 yıl vadeli dolar cinsi gösterge tahvili getirisinin Kasım 2021'den sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indiğini belirterek, 'Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi.' ifadelerini kullandı.

20 Ağustos 2024 Salı 15:11 - Güncelleme:
2021'den bu yana bir ilk! Bakan Şimşek duyurdu: Yüzde 7'nin altına indi
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Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi. Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz" dedi.

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