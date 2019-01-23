Engelliye 2 bin 26 TL maaş verileceği ile ilgili çıkan haberler üzerine; internet üzerinden "2022 engelli maaşı 2019 ne kadar? 65 yaş yaşlılık ve malüllük maaşı kaç lira oldu? Engelli aylığı kimlere verilir?" soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz durumdaki yaşlılara sağlanan destek kapsamında verilen yaşlılık aylığı, 2019 yılı itibariyle zam yapıldı. Ekonomik olarak zor durumda bulunan engelli vatandaşlara yönelik 2022 ve 2828 sayılı kanunlar doğrultusunda engelli aylığı, engelli yakını aylığı ve evde bakım yardımı veriliyor. Engelli ve engelli yakınına bağlanan maaşlardan vatandaşlar yararlanıyor. Devlet belli şartlarda engellilere ve engellinin yakınına maaş bağlıyor. Son dakika bilgilere göre, 3 aylık periyodlarla ödenen engelli maaşı, bu ay yüzde 40-69 engeli olanlar için 433,68 liradan 480,21 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlarda 650,51 liradan 720,32 liraya çıktı.

Türkiye'de yaşayan onbinlerce engelli ve yakınlarını ilgilendiren son dakika haberi geldi! Devlet, vatandaşlara her ay 480,21- 720,32 lira öderken, evde engelli yakınına bakanlara da bin 305 lira 97 kuruş aylık bağlıyor. Şartları sağlayanlar ise 2 bin 26 lira alabiliyor.

2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında ekonomik yoksunluk içinde bulunan 18 yaşından büyük engelliler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan vatandaşlara engelli aylığı bağlanıyor.

Evde engelli yakınına bakanlara ödenen aylık ise bin 179 lira 40 kuruştan bin 305 lira 97 kuruşa yükseldi. Şartları taşıyanlar her iki ödemeyi de alabiliyor. Böylece haneye bin 786 lira 18 kuruş ya da 2 bin 26 lira 29 kuruş girebilecek. Engelli aylığı, en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilen kişilere ödeniyor.





Bu maaşı almak için engellinin 18 yaşından büyük olması, hanedeki kişi başına düşen gelirin 609,67 liranın altında olması gerekiyor. Sigortalı olarak çalışan veya SGK'dan gelir veya aylık alan engelliler bu ödemeden yararlanamıyor. Evde bakım parasından yararlanmak için ise sağlık raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor.



Bakım ücreti alacak kişilerin gelir durumlarına da bakılıyor. Hanede kişi başına düşen gelirin bin 219 lira 34 kuruşun altında olması gerekiyor.



Ülkemizde sosyal devlet olmanın bir gereği olarak muhtaç durumdaki engellilere ve engelli yakınlara halk arasında 3 aylık engelli maaşı yasal tabiriyle 2022 maaşı verilmektedir. Toplumda genellikle “engelli aylığı” olarak bilinen 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun” ilgili maddelerince bağlanan aylıktır. 2018 yılının son günlerine geldiğimiz şu günlerde 2019 yılı 2022 Aylığı Miktarının ne kadar olacağı merak ediliyor.



Türkiye ‘de son senelere bakıldığı zaman, son derece yararlı uygulamaların yapıldığını görüyoruz ve buna en güzel örneği de, engellilere verilen 2022 maaşlarıdır. Bugüne kadar hiçbir şekilde olanak tanınmayan ve yeteri kadar ilgi görmeyen engelliler, bu maaşlar ile beraber derin bir nefe almaktadır.



Bildiğiniz gibi 65 yaşı tamamlamış olanlara, muhtaçlara ve engellilere 2022 sayılı kanun gereği aylık bağlanmaktadır. Bu aylığın diğer ismi ise 2022 aylığıdır. Bu aylığın bağlanabilmesi için aylık bağlanacak kişinin kanunda belirtilen şartlara haiz olması ve Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir gelir ve ya aylık almıyor olması gerekmektedir.



2022 kanununa göre engelli aylığı bağlanabilmesi için engelli kişinin yaşadığı hanede kişi başı gelirin toplamının net asgari ücretin üçte birinden düşük olması gerekiyor. Asgari ücretin artması ile bu sınır 609,6 TL’ye yükselecek.



2022 engelli aylıkları; Yüzde 40 ile 69 arası için 480 TL, yüzde 70 ve üzeri için 720 TL oldu. Evde bakım aylığı ise 1305 TL oldu.



Engelli vatandaşları evinde bakan engelli yakınlarına her ay ödenen “evde bakım maaşı” ve engelli vatandaşın kendisine, ve/ya yakınına 3 er aylık dönemlerde ödenen 2022 engelli aylığı almak için kişi başı gelir miktarının ne kadar olacağı da çok merak ediliyor.







2019 Evde Bakım Maaşları Ne Kadar?



2019 yılı asgari ücret net 2020 lira, brüt 2558 lira oldu. Buna göre 2019 yılı Evde Bakım Maaşı mktarında artış beklenmektedir.



Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de aylık bazda yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Enflasyon TÜFE'de aralık ayında yüzde 0,40 düşerken, yurtiçi ÜFE yüzde 2,22 geriledi. 2018'in tamamında TÜFE yüzde 20,30 olarak gerçekleşti.



Ocak ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak alabilecekleri enflasyon zammı oranı, yüzde 6,70 olarak gerçekleşti.



Ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük engelli bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır. Üç aylık olarak ödenen bir aylıktır. Engel oranına göre aylığın miktarı değişmektedir.



Bildiğiniz gibi 65 yaşı tamamlamış olanlara, muhtaçlara ve engellilere 2022 sayılı kanun gereği aylık bağlanmaktadır.Bu aylığın diğer ismi ise 2022 aylığıdır. Bu aylığın bağlanabilmesi için aylık bağlanacak kişinin kanunda belirtilen şartlara haiz olması ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan herhangi bir gelir ve ya aylık almıyor olması gerekmektedir.



2022 engelli maaşı, kimsesiz, özürlü veya özürlü yakını, bakıcısı, evde yaşlı veya hasta yakını, ileri yaşlarda maddi sıkıntısı olan yaşlılar vb, üç ayda bir alınan cüzzi bir aylıktır. Genelde engelli maaşı olarakta bilinen bu maaşı alabilmek için bazı koşulları sağlıyor olmanız gerekmektedir.



Bildiğimiz üzere 65 yaş üstü maaşı olarak da geçen 2022 maaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan bir hizmet olup, 3 ayda bir bu maaşı almaya hak kazananlara veriliyor. Bu maaşların miktarı ise engeli bulunan kişinin, yetkili hastaneler tarafından belgelendirilen engel oranına göre değişmekte. tabi 2022 engelli ve 65 yaş üstü maaşından yararlanabilmek için %40’ın üzerinde engel olması veya 65 yaşını doldurmuş olma şartıda bulunuyor.



Sosyal Güvenlik Kurumu tarafınca her hangi bir ödemesi yapılmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, muhtaçlık sınırına ulaşmış ve eşi üzerinden nafaka bağlanmamış her vatandaş engelli maaşı almak için başvuru yapabilir. Engelli maaşı, Sosyal Güvenlik tarafından verilmekte olup engeli en az %40 ve üzeri olan vatandaşlara bağlanır. Hane içerisinde yaşayan kişi sayısı ele alınarak, kişi başına düşen gelir miktarı 2022 sayılı kanunun 1.maddesine göre belirlenerek hesaplanır.



Evde bakım maaşı; sadece ağır özürlü kategorisinde değerlendiren hasta yakınlarına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, aylık periyotlar halinde ödeniyor. Söz konusu hastaların 1.dereceden yakınları; bulundukları il ya da ilçelerdeki İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ve ya toplum merkezlerine başvuruda bulunarak, evde bakım maaşını, başvurularını takip eden ay içinde almaya başlıyor.



2022 Engelli Maaşı Nasıl Alınır?



Dünyanın her yerinde sosyal devlet anlayışını benimsemiş olan ülkeler; engelli kişilere yardımda bulunmakta ve onların hayatını kolaylaştırmak adına birçok yasa çıkarmaktadır. 2022 engelli maaşı da engelli bireylere yardımcı olmak adına yapılan, 3 ayda bir gerçekleşen yasal yardımdır. Birçok engelli bireyin bu haktan yararlanmaları gerektiği halde; başvuru işlemlerini bilmedikleri için yasal hakları olan bu yardımı kullanamamaktadırlar.



İlk ödeme ve sonraki tüm ödemeler, Türkiye genelinde herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.



Ödeme Günleri :

Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla;

Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 1-6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.

Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 3-8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 4-9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.

Ödeme yapılmaktadır.



Engelli maaşı yani evde bakım maaşı; engelli olan bireyin ihtiyaçlarını karşılaması ve bakan kişilerin de engelli bireye bakarken zorlanmaması adına verilen bir maaştır. Bazı kişiler bu maaşa ek olarak aynı zamanda 2022 engelli maaşı da alabilmektedirler.



Ülkemizde sosyal devlet olmanın bir gereği olarak muhtaç durumdaki engellilere ve engelli yakınlara halk arasında 3 aylık engelli maaşı yasal tabiriyle 2022 maaşı verilmektedir. Çoğu yasal hakta olduğu gibi maalesef engelli maaşı nasıl alınır, hangi belgelerle nere müracaat edilir gibi bilgileri vatandaşlar bilmedikleri için devletin kendilerine tanıdığı bu haktan mahrum oluyorlar.Engelli maaşı yani evde bakım maaşı; engelli olan bireyin ihtiyaçlarını karşılaması ve bakan kişilerin de engelli bireye bakarken zorlanmaması adına verilen bir maaştır. Bazı kişiler bu maaşa ek olarak aynı zamanda 2022 engelli maaşı da alabilmektedirler.



En çok merak edilen konulardan biri de “evde bakım aylığı nasıl alabilirim” konusudur. Bu konu çok merak edildiğindendir ki, en çok yanlış bilinen konulardan biridir. Her engelli yakını olan bu maaşı alır düşüncesi kesinlikle yanlış bir düşüncedir. Bu maaşı alabilmenin de bazı şartları vardır. “Bu şartlar nelerdir”, “engelli bakım aylığı kaç para ve almak için nereye başvurmalı”, bir de “engelli vefat ettiğinde kaç gün içinde nereye bildirilmeli” sorularına cevaplar vereceğim.



Aylık Bağlanması İçin Gerekli İşlem ve Belgeler Nelerdir?



Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olan, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan, her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile; bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

YAŞLILIK YARDIMI



Yaşlılık yardımı, 2022 sayılı kanun doğrultusunda, 65 yaşını dolduran nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 sayılı kanun kapsamında harçlık almayan, sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olan vatandaşlara bağlanıyor.



ENGELLİ YARDIMLARI



Yüzde 40-69 engeli bulunan vatandaşlara yönelik ödemeler, 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, talebine rağmen işe yerleştirilemeyen, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olan vatandaşlara yapılıyor. Bu aylık, 65 yaşın doldurulmasından önce bağlanmışsa ödemeye devam ediliyor.



Yüzde 70 ve üzeri oranda engeli bulunan vatandaşlara yönelik ödemeler, 18 yaşından büyük, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 sayılı kanun kapsamında harçlık almayan, sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olan vatandaşlara yapılıyor.

Engelli aylığı kimlere verilir sorusu birçok kişi tarafından merak edilip sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Toplumda genellikle 'engelli aylığı' olarak bilinen ve güçsüz muhtaç vatandaşlara bağlanan aylığa engelli aylığı deniyor.



Toplumda genellikle “engelli aylığı” olarak bilinen 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun” ilgili maddelerince bağlanan aylıktır. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük engelli bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır. Üç aylık olarak ödenen bir aylıktır. Engel oranına göre aylığın miktarı değişmektedir.



Engelli Aylığını Kimler Alabilir?



Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olan,



- Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,





- Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,





- Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,





- Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,





- Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;



Yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.



Sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan engelli bireylerin aylık veya gelirleri, alacağı engelli aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacaktır.



Aylık Bağlanması İçin Gerekli İşlem ve Belgeler Nelerdir?



2022 sayılı Kanunun 5.maddesi uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılır.



Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenir.





Yaşlı aylığı başvurularında, herhangi bir belge talep edilmemesi esastır.



Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında aşağıdaki belgeler istenir.



a) Engelli aylıkları başvurularında, engelliler için sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte özürlü sağlık kurulu raporu suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.



b) 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında; engelliler için sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir. Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.



Engelli aylıklarına başvuruda bulunan vatandaşlara ücretsiz engelliler için sağlık kurulu raporu uygulamasından faydalanabilmeleri için Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürü tarafından imzalanan sevk kâğıdı verilir.