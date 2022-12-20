2023 Asgari ücret için 3. toplantı bugün gerçekleştirilecek. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısına çevrildi. Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılacak. Şimdiye kadar yapılan toplantılarda 3 rakam öne çıkarken, sonrasında yapılacak olan açıklamayla birlikte 2023 asgari ücret belli olacak. Peki 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret bugün saat kaçta belli olacak?

ASGARİ ÜCRET BUGÜN SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2023 asgari ücret zammı için vatandaşlar, komisyonun 3. toplantısı sonrasında gelecek açıklamalara odaklandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında 3. toplantısı bugün (20 Aralık 2022) gerçekleşecek.

Asgari ücret 3. toplantısı saat 14:00'de başlayacak. Basına kapalı olarak gerçekleştirilecek olan toplantı sonrası saat 16:30 civarında taraflardan yeni rakam ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Tespit Komisyonu'nun 3. toplantı sonrası bir uzlaşmaya varması sonucunda, belirlenen rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Son değerlendirmeler ve onay sonrası 2023 Asgari ücret, Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak.

2023 asgari ücret rakamının Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sonrası veya 26.12.2022 Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret 2023 için hem işçi hem de işveren kesiminin memnun olacağı bir rakam üzerinde uzlaşma sağlanacağını ifade etti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

İşçi kesimini temsil eden ve 7.785 lira olan açlık sınırını kırmızı çizgi olarak duyuran TÜRK-İŞ bu toplantıda gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi konusunu da gündeme getirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yaptırılan asgari ücret anketi sonucu net 7.845 TL oldu. Bakan Bilgin ise kamuoyunda 8.000 TL gibi bir rakamın bir beklentinin oluştuğunu ifade etti.

2023 yılı için konuşulan asgari ücret zammı için 3 farklı rakam senaryosuna göre; Net asgari ücret 8 bin lira (brüt 9 bin 412 lira) olursa işverene maliyeti de 11 bin 59 lira, 8 bin 250 lira (brüt 9 bin 706 lira) olursa işverene maliyeti 11 bin 404 lira, 8500 lira (brüt 10 bin lira) işverene maliyeti 11 bin 750 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2022?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.