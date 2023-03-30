Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyesi yükseltildi. Bu kapsamda emekliler bayram ikramiyelerinin ne kadar ve hangi tarihte yatırılacağını öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyeleri bayramdan önce yatırılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'a denk geliyor. Peki 2023 bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli alt sınır aylığı, emekli vatandaşları enflasyonun tahribatına karşı korumak amacıyla yapılan iyileştirmeler kapsamında 2023/Nisan ödeme dönemi itibariyle yüzde 36,36 artışla 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı ise açıklandı.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye çıkarılması ile bayram ikramiyesi tutarının 2 bin TL'ye yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

BAYRAM İKRAMİYELERİNE YÜZDE 82 ARTIŞ!



2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1000 TL olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi uygulaması 2021 yılında 1100 TL' ye yükseltildi. Yeni düzenleme ile ise bayram ikramiyesi tutarı yüzde 82 artışla 2 bin TL'ye yükseltildi. Böylece emekli vatandaşlar, hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2000 TL ikramiye alacaklar. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacak vatandaşlar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli yararlanacak.

2023 BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLDU?



Yeni düzenleme ile bayram ikramiyesi tutarı yüzde 82 artışla 2 bin TL'ye yükseltildi. Böylece emekli vatandaşlar, hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2 bin TL ikramiye alacaklar.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?



2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önce Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecek.

2 bin TL bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında, iş kazası geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödenecek.

Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.