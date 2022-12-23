Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için enflasyon rakamları bekleniyor. Memurlara 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu.Böylece temmuzda yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için 7 puanın üstünde enflasyon farkı oluştu. Buna göre 2023 emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak?

MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Toplu sözleşme gereği memurlar ocakta yüzde 8 zam alacak. Buna yüzde 7,04'lük enflasyon farkı eklendiğinde bu rakam yüzde 15,04'e ulaştı.

TÜFE artışı kadar zam alan işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da kasım sonu itibariyle yüzde 14, 04 oldu. Ancak kesin rakamlar Ocak ayının 3'ünde açıklanacak olan Aralık enflasyon rakamlarıyla netleşecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak Salı günü açıklanacak.

Emekli ve memurlar için 2022 Ocak ayında TBMM'den geçen yasalarla sosyal refah düzenlemeleri adı altında ek zam imkanı geldi. Bu dönemde en düşük emekli maaşı yüzde 66,6 artışla 1.500 TL'den 2.500 TL'ye, yüzde 5 olan memur toplu sözleşme zammı ise yüzde 7,5'a yükseldi.

Temmuz zam döneminde en düşük emekli maaşı 2.500 TL'den yüzde 40 artışla 3.500 TL'ye çıktı. Böylece en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 133 olarak enflasyonun çok üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde en düşük memur maaşı ise resen artışla beraber 9.707 TL oldu.

Mevcut uygulamada SSK'lı bir emeklinin en düşük emekli aylığı 3.500 lira olarak ödeniyor.

TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri ile emekli maaş zammında 5 aylık oran netlik kazandı. 2023 Ocak ayında 6 aylık enflasyon oranının netleşmesi ile emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek.

5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİYLE MEMUR ZAM HESAPLAMASI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.

Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor ve enflasyon da yüzde 7'nin üzerine çıktığı için Kasım ayı enflasyonu dahil 5 aylık zamları yüzde 15,11'e ulaştı. Ancak bu oran Aralık ayında açıklanacak enflasyon oranıyla yeniden güncellenecek.