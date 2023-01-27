Milli Eğitim Bakanlığı, bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere, İOKBS (PYBS) ödemeleriyle maddi destek sağlıyor. Öğrenciler ve öğrenci velileri, 2023 Ocak ayı İOKBS bursluluk parasının ne zaman yatacağıyla ilgili araştırmalarına hız verdi. İOKBS bursunun hesaplara yatıp yatmadığı e-Okul VBS ve e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki 2023 Ocak ayı İOKBS (PYBS) ne zaman yatacak? İOKBS bursluluk parası sorgulama ekranı

2023 OCAK AYI İOKBS (PYBS) NE ZAMAN YATACAK?



Bakanlık PYBS burs ödeme tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. İOKBS (PYBS) bursu 2023 Ocak ayı ödemelerinin en geç ay sonuna kadar hesaplara aktarılması bekleniyor.

Öğrenciler 2023 Ocak ayı Bursluluk parasının yatıp yatmadığını e-Okul VBS üzerinden sorgulayabiliyor. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

İOKBS BURSLULUK PARASI SORGULAMA EKRANI

İOKBS Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

İOKBS (PYBS) PARASI NASIL SORGULANIR?



e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.

Ardından sol tarafta bulunan menü yardımıyla "Burs Ödeme Bilgileri" üzerinden sorgulama işlemi yapabilir.

Ayrıca burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT canlı destek üzerinden ad, soyad, e-posta ve telefon numarası ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

E-DEVLET BURSLULUK SORGULAMA

1. e-Devlete giriş yapılır.

2. Ana ekranda bulunan ekrana PTT/ PTT Ödeme/PTT Ödeme sorgulama kelimelerinden biri yazıldığında aşağıda çıkan "PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama" seçeneğine tıklanır.

3. Ödemenin bulunması durumunda gelinen ekranda ödeme görülecektir.

2023 BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 yılı burs ücretlerini henüz açıklanmadı. 2022 yılının Temmuz ayından itibaren bursluluk ücreti aylık 663 TL olarak belirlenmişti. Bursluluk ücretine %30 zam yapılması durumunda İOKBS burs parasının 860 TL'ye çıkması bekleniyor.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ocak ayı burslarının hesaplara aktarılması ile ortaokul ve liseliler için geçerli olacak burs ücretleri belli olacak.

ortaokul 5,6,7,8 ile 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine burs desteği ödemeleri için sorgulamalar devam ediyor.