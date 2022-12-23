2023 Yılında En İyi Saç Ekim Merkezi Hangisi? Saç Ekiminde Doğru Bilinen Yanlışlar Nelerdir? 2023 Saç Ekim Fiyatları

İşte 2023 Yılında En İyi Sac Ekim Merkezleri



* Este Favor Sac Ekim Merkezi

* Asmed Saç Ekim Merkezi

* Cosmedica Saç Ekim Merkezi

* Dr. Serkan Aygın Sac Ekim Merkezi

* Este World Saç Ekim Merkezi

* Doku Tıp Merkezi

SAÇ EKİMİNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR NELERDİR?



Saç ekimi acı veren bir operasyondur.



Hayır, değildir. Kozmetik endüstrisindeki son teknolojik gelişmeler ve tüm işlemin lokal anestezi etkisi altında yapılması nedeniyle saç ekimi tamamen ağrısız hale gelmiştir. Bu nedenle, anestezinin etkisi geçene kadar işlem sırasında herhangi bir acı hissetmeyeceğinizden emin olabilirsiniz.

Saç ekimi doğal olmayan bir görünüme neden olur.

Deneyimli bir cerrahın gözetiminde yapılan saç ekimi %100 doğal sonuçlar verir. Çünkü doğru bir cerrah folikülün pozisyonunu ve saçın açısını iyice kontrol eder. Buna bağlı olarak, saç ekimi gerçekten doğal bir görünüm verecek şekilde yapılır. Hatta ameliyattan sonra saçınızı istediğiniz gibi kesebilir, yıkayabilir ve şekillendirebilirsiniz.

Saç ekimi yalnızca erkekler içindir.

Çoğu insan saç kaybı ve saç restorasyon uygulamalarını sadece erkek tipi kellikle ilişkilendirir, ancak bu doğru değildir. Bu efsane, birçok kadının saç dökülmesini kabullenmesine yol açmıştır çünkü herhangi bir çözümün var olduğuna inanmamaktadırlar. Gerçek şu ki, saç ekimi prosedürü hem erkek hem de kadın tipi saç kaybını tedavi edebilir.

Saç ekimi sadece genç yaştakiler için uygundur.

Bu çok yaygın efsane, birçok yaşlı hastayı yanlış bilgilendirmekte ve tedaviden kaçınmalarına neden olmaktadır. Saç restorasyon prosedürleri en çok yaşamın ilerleyen dönemlerinde, genellikle 25 yaşından sonra, saç dökülmenizin çoğunluğu veya tamamı gerçekleştiğinde etkilidir.

Saç ekimi sırasında başka bir kişinin saçları nakledilir.

Diğer nakil prosedürlerinin aksine, saç nakli için bir "donör" veya "alıcı" gerekmez. Bunun yerine, tüm saçlar hastanın kendi vücudundan gelir. Başka bir kişinin saçıyla yapılan bir saç ekimi prosedürü, alıcının vücudu yabancı saçları reddedeceğinden ve prosedür başarısız olacağından henüz tıbbi olarak mümkün değildir. Sadece kendi vücudunuzdan veya kafa derinizden alınan saçlar nakledilebilir.

EN İYİ SAÇ EKİM TEKNİĞİ NEDİR?



Saç kaybı yaşayan kişilerin yeniden gür ve sağlıklı saçlara kavuşmaları için çeşitli saç ekimi ameliyatları geliştirilmiştir. Gelin, bu tekniklerden ikisini inceleyelim.

SAFİR FUE TEKNİĞİ



Safir FUE tekniği, saç köklerinin alıcı bölgeye implant edilmesi için yaygın bir prosedürdür. Safir saç ekimi, sıradan bir FUE nakli ile hemen hemen aynı şekilde gerçekleştirilir. İkisi arasındaki fark, kanal oluşturma aşamasında kullanılan bıçağa bağlıdır. Klasik FUE yönteminde bu işlem için çelik bıçaklar kullanılırken, safir FUE tekniği adından da anlaşılacağı gibi safir bıçaklar kullanılarak gerçekleştirilir. Bu da birçok avantaj sağlamaktadır.

DHI TEKNİĞİ

DHI, FUE saç implantasyonunun değiştirilmiş bir versiyonudur ve benzer bir prosedür izler. FUE saç ekimi tekniğinin ekstraksiyon ve implantasyonu tek bir işlemde birleştiren modifiye edilmiş bir versiyonudur. DHI sırasında, saç kökleri önce donör bölgeden çıkarılır, ardından kesiye gerek kalmadan doğrudan alıcı bölgeye yerleştirilir.

2023 SAÇ EKİM FİYATLARI NE KADAR? FİYATLAR NEYE GÖRE BELİRLENİR?



Söz konusu saç ekimi olunca kuşkusuz en çok merak edilen şey ise saç ekiminin fiyatıdır. Fakat unutmayın ki saç ekimi kişiye özeldir ve bu yüzden kişinin ihtiyaçları doğrultusunda fiyat çıkarılır. Saç ekimi fiyatları doktorundan tecrübesinden, kliniğine kalitesine, saç ekim tekniğinden, ekilen saç miktarına kadar birçok konuda farklılık göstermektedir. Bu yüzden en doğru karar bir klinikle görüşüp, ihtiyacınızın ne olduğu analiz edildikten sonra bir fiyat almanız olacaktır. Fakat, 2023 Sac Ekim Fiyatları, Safir FUE Saç Ekimi Fiyatları 15.000 TL ile 20.000 TL arasında değişmekte iken, DHI Saç Ekimi fiyatları 16.000 TL'den başlamaktadır.

DÜNYADA 2023 SAÇ EKİM FİYATLARI NE KADAR?



Saç kaybı tüm dünyada yaşanan bir problem olduğundan neredeyse her ülkede talep edilen bir ameliyat haline gelmiştir. Fiyatlar ise seçilen doktora, kliniğe, tekniğe ve saç miktarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Dubai, Londra, Toronto ve İngiltere gibi bölgelerde saç ekiminin maliyeti 8.000 ila 30.000 $ arasında değişebilir. Türkiye'de saç ekimi maliyeti, konaklama ve ulaşım masrafları dahil 2.500 ila 7.500 $ arasında değişebilir. Bu yüzden Türkiye, saç ekimi için akla gelen ilk yerdir.

SAÇ EKİMİNDE BAŞARI ORANI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?



Saç ekiminde başarı oranı artmaya devam etmektedir. Türkiye'de her bireyin kendi FUE saç ekimi başarı oranı farklı olsa da, saç greftleri için hayatta kalma oranının % 90-95 gibi büyük bir oran olduğu tahmin edilmektedir, bu da donörden alıcı bölgeye nakledilen saçların gayet iyi durumda kaldığı anlamına gelmektedir. Saç ekimi öncesi ve sonrası dikkat etmeniz gereken birçok faktör bulunmaktadır. Size uygun doktoru ve kliniği bulmak, neye ihtiyacınız olduğunu tam olarak anlamak, operasyon sonrası oluşabilecek herhangi bir komplikasyonda doktorunuza başvurmak ve onun önereceği şekilde bakım yapmak dikkat etmeniz gerekenler arasındadır.