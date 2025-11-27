İSTANBUL 22°C / 12°C
  2025 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu... Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara fren sinyali
Ekonomi

2025 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu... Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara fren sinyali

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu kapsamında 2025 yılı yeniden değerleme oranını yüzde 25,49 olarak açıkladı. Oran, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle resmileşti. Konuya ilişin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Yeni yılda vergi ve harçlar yeniden değerleme oranının altında belirlenecek' dedi.

27 Kasım 2025 Perşembe 00:54
2025 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu... Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara fren sinyali
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendiği kaydedildi.

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

BAKAN ŞİMŞEK: YENİ YILDA VERGİ VE HARÇLAR YENİDEN DEĞERLEME ORANININ ALTINDA BELİRLENECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.

Bakan Şimşek, konuya ilişkin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında kullanılmadığını, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere vergi kanunlarında yer alan istisna tutarlarının da bu oranla güncellendiğini belirtti.

Daha önce de vergi ve harçlardaki güncellemenin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkanları doğrultusunda daha düşük oranda yapılmasının gündemlerinde olduğuna işaret eden Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"İSTİSNA TUTARLARI YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILACAK"

Yeniden değerleme oranıyla gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarlarının da güncellendiğini anımsatan Şimşek, "Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak." diye konuştu.

Öte yandan, vergi kanunları çerçevesinde esnaf muaflığı limiti, basit usule tabi mükelleflerin kira ve kazanç istisnası hadleri, defter tutma hadleri ile veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artıyor.

Popüler Haberler
