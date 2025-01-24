2025 yılı yol haritası masada! Kritik EKK toplantısı gerçekleştirildi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Konya'da toplandı.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Toplantıda Orta Vadeli Program'daki (OVP) yapısal reform eylemlerinin değerlendirilmesi, TROY 2024 yılı değerlendirmesi ve 2025 yılı yol haritası konularının ele alınacağı öğrenildi.