İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2025 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

2026 bütçesiyle hayvancılığa yeni nefes

AK Parti, İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı bütçesi kapsamında Kütahya'da küçükbaş hayvancılığı geliştirecek yeni bir destek programı hazırladıklarını duyurdu.

İHA7 Aralık 2025 Pazar 09:55 - Güncelleme:
2026 bütçesiyle hayvancılığa yeni nefes
ABONE OL

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, İl Özel İdaresi tarafından 2026 yılı bütçesi kapsamında hayata geçirilecek yeni bir proje ile küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik önemli bir destek programı başlatacaklarını açıkladı.

Milletvekili Demir, yapılacak çalışmanın hem üretimi artırmayı hem de küçükbaş hayvancılığı bölgede daha güçlü bir konuma taşımayı hedeflediğini belirterek şunları söyledi:

"Özel İdare tarafından 2026 bütçesi başlamak üzere yaptığımız bir proje var. Bu proje kapsamında küçükbaş hayvancılığı yükselten ya da geliştirilmesiyle ilgili bir destek programı başlatıyoruz inşallah."

Milletvekili Mehmet Demir, projeye katkı sunan tüm kurum ve yöneticilere teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Başta Kütahya Valimiz olmak üzere İl Genel Meclisi Başkanımıza, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize, İl Genel Meclisi üyelerimize, milletvekillerimize ve il başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Sizler aracılığıyla Kütahyalı hemşerilerimize de bu konuyu duyurmuş olalım. Hepinize teşekkür ediyorum."

  • küçükbaş hayvancılık
  • Kütahya
  • destek programı

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.