2026 yılında işçiye kanuna uygun şekilde mola izni vermeyen işverene 26.620 TL tutarında para cezası uygulanacak.

İş Kanunu'na aykırı davranan işverenlere uygulanan para cezaları her yıl yeniden artırılıyor. Vatandaşın cebini etkileyen vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranı yüzde 18.95 olarak belirlenmekle birlikte İş Kanunu kapsamındaki idari para cezaları yüzde 25.49 oranında arttı. Doğum öncesi ve sonrasındaki 8'er haftalık dönemde kadın işçi çalıştırılamaz. İşçi talep ederse doğum izninin bitiminden itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. İşçilere dört saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, dört saatten fazla ve 7.5 saate kadar işlerde yarım saat, 7.5 saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilmelidir. Bu süreler en az olup aralıksız kullandırılır. İşçi 20.00 ila 06.00 arasındaki gece saatlerinde 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz. Söz konusu yasaklara uymayan işverenlere 2026 yılında her bir fiil için 26.620 TL para cezası uygulanacak.

EKSİK ÖDEME OLMAMALI

Kanun uyarınca işçinin ücretinin süresi içinde kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde işçi başına ödeme yapılıncaya kadar her ay için 2.179 TL olan idari para cezası yeni yılda 2.734 TL'ye çıktı. İşçinin ücretini ve diğer her türlü alacaklarını banka hesabına yatırmayan işverenler de yine işçi başına her ay 2.734 TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu ceza, işçiye asgari ücretin altında ücret ödeyen işveren için de uygulanacak.

İZİNLERİ BÖLMEK DE CEZAYA TABİ

İşçiye fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen, fazla çalışma ücreti yerine hak ettiği serbest zamanı 6 ay içinde kullandırmayan işverene bu durumdaki her işçi için 4.815 TL ceza veriliyor. Yıllık izin süreleri tarafların anlaşmasıyla bir bölümü on günden az olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir. İşverenin yıllık izni yasaya aykırı şekilde bölmesinin cezası da 4.815 TL.