Ankara'da inşası süren 17 bin metrekarelik Uçuş Simülatörü Üretim ve Entegrasyon Tesisi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, sektör temsilcilerinin katılımıyla atıldı.

Tamamlandığında HAVELSAN'ın üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak tesis, şirketin yılda 30'dan fazla uçuş simülatörü üretmesine imkan sağlayacak. Aynı anda farklı üretim ve entegrasyon aşamalarında 16 simülatörün geliştirilmesi de mümkün olacak.

Ankara'daki mevcut altyapıyla birlikte değerlendirildiğinde, HAVELSAN'ın toplam kapasitesinin aynı anda geliştirme veya operasyon aşamasında bulunan 40 ticari ve askeri simülatöre ulaşması hedefleniyor.

Yeni yatırımın devreye girmesiyle HAVELSAN'ın Avrupa ve Orta Doğu'daki en büyük tam uçuş simülatörü üretim merkezlerinden biri haline gelmesi ve Türkiye'nin küresel uçuş simülasyonu ile havacılık eğitim pazarındaki konumunun güçlenmesi bekleniyor.

Tesis aynı zamanda HAVELSAN'ın yeni nesil simülatör teknolojilerinin geliştirilmesine de altyapı sağlayacak. Bu kapsamda şirketin görüntü sistemleri ekibi tarafından geliştirilen STARVIEW-B kolimasyonlu görüntü sistemi, gelişmiş eğitim ortamlarında pilotların görsel gerçekçilik ve prosedür doğruluğunu artırmayı hedefliyor.

HAVELSAN tarafından geliştirilen sistem, simülatör alt sistemlerinde teknolojik bağımsızlığı artırmayı amaçlarken, şirketin STARLINE FSTD ürün ailesi kapsamında küresel ölçekte rekabet edebilen tam uçuş simülatörleri geliştirme stratejisinin de önemli bir parçasını oluşturuyor.

- 2027'DE HİZMETE GİRECEK

2027 yılında hizmete girmesi planlanan tesisin Ankara'da yüzlerce yüksek nitelikli mühendislik ve teknik istihdam oluşturması bekleniyor. Bu yatırımın Türkiye'nin havacılık ve savunma teknolojileri ekosistemine de katkı sağlaması öngörülüyor.

HAVELSAN son yıllarda simülatör üretim faaliyetlerini önemli ölçüde genişletti. Şirket, Türk Hava Yolları, SunExpress ve IFTC gibi müşterilerle sivil havacılık sektörüne yönelik simülatör çözümleri sunuyor, ihracat başarılarına imza atıyor.

HAVELSAN ayrıca HÜRJET, HÜRKUŞ, KAAN ve GÖKBEY gibi milli havacılık projelerine de simülatör ve eğitim sistemleri alanında katkı sağlıyor.

Şirket, 40 yılı aşkın deneyimiyle farklı platformlara yönelik uçuş simülatörleri üretirken, mevcut sipariş portföyünün tamamlanmasıyla birlikte ulusal ve uluslararası kullanıcılar için 60'tan fazla askeri ve sivil platforma yönelik 400'ün üzerinde simülatör teslim etmiş olacak.