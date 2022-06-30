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Ekonomi

2040 yılında motorine son! Geleceğin petrolüyle çalışacaklar

2040 yılına kadar motorinle çalışan kamyonları yasaklamaya hazırlanan İngiltere'de, geleceğin petrolü olarak nitelendirilen hidrojen çalışmaları hızlandı. Essex merkezli bir firma, motorin yerine geleceğin petrolü hidrojen ve elektrikle çalışan kamyonların seri üretimine başlayacak.

30 Haziran 2022 Perşembe 13:08 - Güncelleme:
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Küresel enerji krizi ve emisyon endişeleri, geleceğin petrolü olarak nitelendirilen hidrojen enerjisi çalışmalarını hızlandırdı.

Özellikle 2040 yılına kadar motorinle çalışan kamyonları yasaklamayı planlayan İngiltere'de, devletin de teşvikleriyle araştırmaların önü açılıyor.

Daha önce elektrikli kamyonlar üzerinde çalışan Essex merkezli Tevva şirketinin, HGV tasarımına bir hidrojen yakıt hücresi sistemi eklediği bildirildi.

MOTORİNLE DEĞİL GELECEĞİN PETROLÜ HİDROJENLE ÇALIŞACAK

Tevva, akülü elektrikli HGV tasarımına bir hidrojen yakıt hücresi sistemi ekledi ve 7,5 tonluk kamyonun 310 mil (500 km) kadar yol katedeceğini duyurdu.

Motorin kullanan kamyonlar 2040 yılına kadar İngiltere'de yasaklanacak ve ulaştırma bakanı hidrojenin kamyonlar için "hayati" öneme sahip olacağını söyledi.

Tevva'nın Kurucu ve CEO'su Asher Bennett geleceğin petrolü hidtojenle çalışan kamyonlarla ilgili, "Sıfır emisyonlu bir kamyon bir günde eski kamyonlardan daha fazla yol yaparsa, bu soluduğumuz hava, gezegen için çok daha iyi olacak." dedi.

Elektrikli bir kamyonun, motorinle çalışandan bir kamyondan çok daha ucuza enerji tükettiğini belirten Bennet, yeni kamyonun ana yakıtının gece boyunca yeniden şarj edilen elektrikle çalışan pili olmaya devam edeceğini söyledi.

Bennett ayrıca, alternatif güç kaynağının eklenmesiyle, pilin bitebileceği endişesinin ortadan kalkacağını iddia etti.

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