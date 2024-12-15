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Ekonomi

''2053-Birleşik Türkiye Devletleri''... İtalyan basınından dikkat çeken harita

Esed sonrası Suriye senaryosunun Türkiye açısından umut verici olduğunu yazan İtalya basını, '2053-Birleşik Türkiye Devletleri' başlıklı harita paylaştı.

Star Gazetesi15 Aralık 2024 Pazar 09:46 - Güncelleme:
''2053-Birleşik Türkiye Devletleri''... İtalyan basınından dikkat çeken harita
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Suriyeli muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirerek Esed'i devirmesi ve Baas Partisinin 61 yıllık iktidarına son vermesinin yankıları Batı'da kesintisiz sürüyor.

İtalya basını, "Türkiye'nin Suriye zaferinin bilinmeyenleri" başlıklı analiz yazısıyla çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"2053-BİRLEŞİK TÜRKİYE DEVLETLERİ"

8 Aralık sonrası Suriye senaryosunun Ankara açısından umut verici göründüğü ifade edildi.

Esed'i deviren rejim karşıtı silahlı muhaliflerin Rusya ve İran'a da darbe indirdiği aktarıldı.

Türkiye'nin sonunda Suriye savaşını kazandığını ve Şam'ın düşüşünün "Türkiye Yüzyılı"nın başlangıcına işaret ettiğini ifade eden İtalya basını aynı zamanda dikkat çeken bir harita da yayımladı.

"2053- Birleşik Türkiye Devletleri" başlıklı haritada batıda Bosna Hersek, Kosova, Makedonya ve Arnavutluk , doğuda Azerbaycan ve Nahçıvan, güneyde Suriye ve Irak'ın kuzeyi, KKTC, Girit ile Libya renkli ve taralı olarak gösterildi.

Zengezur Koridoru'nun kırmızıya boyandığı haritada Libya-Türkiye-Azerbaycan üzerinden geçen bir hat çizildiği görüldü.

Ege'deki bir kaç adanın ise Mavi Vatan'da gösterilmesi de dikkat çekti.

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