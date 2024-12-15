Suriyeli muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirerek Esed'i devirmesi ve Baas Partisinin 61 yıllık iktidarına son vermesinin yankıları Batı'da kesintisiz sürüyor.

İtalya basını, "Türkiye'nin Suriye zaferinin bilinmeyenleri" başlıklı analiz yazısıyla çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

8 Aralık sonrası Suriye senaryosunun Ankara açısından umut verici göründüğü ifade edildi.

Esed'i deviren rejim karşıtı silahlı muhaliflerin Rusya ve İran'a da darbe indirdiği aktarıldı.

Türkiye'nin sonunda Suriye savaşını kazandığını ve Şam'ın düşüşünün "Türkiye Yüzyılı"nın başlangıcına işaret ettiğini ifade eden İtalya basını aynı zamanda dikkat çeken bir harita da yayımladı.

"2053- Birleşik Türkiye Devletleri" başlıklı haritada batıda Bosna Hersek, Kosova, Makedonya ve Arnavutluk , doğuda Azerbaycan ve Nahçıvan, güneyde Suriye ve Irak'ın kuzeyi, KKTC, Girit ile Libya renkli ve taralı olarak gösterildi.

Zengezur Koridoru'nun kırmızıya boyandığı haritada Libya-Türkiye-Azerbaycan üzerinden geçen bir hat çizildiği görüldü.

Ege'deki bir kaç adanın ise Mavi Vatan'da gösterilmesi de dikkat çekti.