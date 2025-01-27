Türkiye'nin donanma hamlelerini gündemine taşıyan Yunan basını, "Türk Deniz Kuvvetleri büyüyor, Ege'deki egemenliğimizi tehdit ediyor" yorumunda bulundu.

TÜRKİYE, GÜÇLÜ BİR DONANMA OLUŞTURMA YOLUNDA İLERLİYOR

29 geminin Türk tersanelerinde inşa edildiğini ve filonun 209 gemiye çıkacağını yazan Yunan basını, "Türklerin gücünü Ege-Akdeniz-Karadeniz'e yansıtmak amacıyla güçlü bir donanma oluşturma yolunda ilerlediği bir gerçektir. Bu ay iki yeni Türk fırkateynin denize indirilmesi, Ankara'nın Akdeniz, Ege, Karadeniz ve ötesinde nüfuzunu artıracak deniz genişletme hamlesinin son örneğidir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN DENİZ FİLOSU BÖLGESEL GÜÇ DENGESİNİ DEĞİŞTİRECEK

Yunan basınına konuşan uzmanlar, "Bu, yalnızca bölgesel güç dengesini değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin, Ege gibi stratejik açıdan hayati, coğrafi açıdan karmaşık bölgelerde hakimiyetini korurken gücünü yurt dışına taşıyabilen bir deniz oyuncusu olarak ortaya çıkışına da işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

YUNANİSTAN'DA "MAVİ VATAN" KORKUSU

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı bir deniz sınırı sınırlama anlaşmasını Suriye ile de imzalamayı planladığı vurgulanan haberde, "Bu iddialı duruşun kökleri, 2006 yılında Türk deniz subayları tarafından geliştirilen ve daha sonra hükümet tarafından benimsenen ve ülkeyi çevreleyen suların daha büyük bir kısmı üzerinde kontrol sahibi olmayı amaçlayan "Mavi Vatan" doktrinine dayanıyor" denildi.

YUNANİSTAN SAVUNMA SANAYİİDE GERİDE KALDI

Atina hükümetini eleştiren Yunan basını, "Bir dizi yıl süren ekonomik krizler nedeniyle ülkemiz silahlanma programlarında ve güçlü bir savunma sanayii yaratmada geride kaldı" sözlerini sarf etti.