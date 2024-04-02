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  • 210,6 milyon liralık dev destek! 45 projeye verilecek
Ekonomi

210,6 milyon liralık dev destek! 45 projeye verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik, değerlendirme süreci tamamlanan 45 projeye 210,6 milyon lira hibe sağlanacağını bildirdi.

AA2 Nisan 2024 Salı 11:49 - Güncelleme:
210,6 milyon liralık dev destek! 45 projeye verilecek
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Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üretimi ve üreticileri desteklemeyi sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"IPARD II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik, değerlendirme süreci tamamlanan projelere 210,6 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Böylelikle IPARD II programı 13. başvuru çağrısı kapsamında desteklenen proje sayısı 379'a, hibe tutarı ise 1,2 milyar liraya ulaşmış oldu."

Bakan Yumaklı, söz konusu projelerin yatırım süreci tamamlandığında, yaklaşık 380,7 milyon lira tutarında yatırımın ülke ekonomisine kazandırılmış olacağını ifade etti.

  • Tarım Bakanı
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  • Gıda işleme projeleri

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