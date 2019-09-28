214 milyar liralık gıda çöpe gidiyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı Prof Dr. Aziz Akgül, Türkiye’de bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40’ının kaybolduğunu veya israf edildiğini söyledi. Türkiye’de yılda israf edilen gıda miktarının 26 milyon ton olduğunu bunun karşılığının ise 214 milyar lira ettiğini belirten Akgül, “TÜBİTAK tarafından yapılan araştırmalara göre, israf edilen sebze ve meyve miktarı 12 milyon ton ve 25 milyar lira değerinde” dedi.

1.7 MİLYAR EKMEK

Bu miktarın Türkiye’nin toplam meyve ve sebze ihracatının dört katından fazla olduğunun altını çizen Akgül, Türkiye’de günde 4.9 milyon ve yılda 1.7 milyar ekmek israf edildiğine vurgu yaptı. Akgül, Türkiye’nin dünyanın en hızlı nehirlerinden bir kaçına sahip olsa da, su rezervleri bakımından, alt sıralarda yer aldığını belirterek, “Türkiye’de su kaynaklarının verimli kullanımındaki politikaların yetersizliği, geleceğe ilişkin tehditleri ciddi boyutlara ulaştırmaktadır. Bir insanın biyolojik ve yaşamsal asgari su tüketimi 25 litredir. Ancak çağdaş yaşamın bir günlük ortalama su tüketim standardı 150 litre olarak kabul edilmektedir. Bu miktar, Türkiye’de ise, kişi başına günlük 217 litredir” dedi.

SU ZENGİNİ DEĞİLİZ

Ülkemiz üç tarafı suyla çevrili olsa da tatlı su varlığı açısından zengin bir ülke sayılmadığını kaydeden Akgül, “Türkiye genelinde yıllık ortalama yağış miktarı yaklaşık 643 kilometreküp olup, bu rakam dünya ortalamasının (800 kilometreküp) altında, ortalama 501 kilometreküptür” şeklinde konuştu.