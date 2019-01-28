22 ayar altın bilezik fiyatı ne kadar? (Kapalıçarşı 22 ayar altın gram fiyatı hesaplama)

Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar şu sıralar 22 ayar altın bilezik fiyatının ne kadar olduğunu araştırıyor. 28 Ocak tarihli altın fiyatları açıklandı. Kapalıçarşı 22 ayar altın gram fiyatı hesaplama işlemi ve güncel rakamları bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Serbest piyasadaki en güncel altın fiyatları ve kuyumcu fiyatları, altınla ilgili tüm veriler, altın piyasasından son haberler star.com.tr haber sitemizde bulabilirsiniz.

Altın kuşkusuz hem uluslararası ticarette ülkelerin, hem de kuyumculukta hepimizin iki gözünün çiçeği, yeryüzündeki en değerli metallerden birisi! Gerek her ülkede kağıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyor. Bunun yanında ise, en rahat çalışılan metallerden biri olduğu için kuyumculuğun, iletkenliği yüksek ve zor tepkimeye girdiği için ise pek çok sanayi dalının gözdesidir.

Gram altın 220 lira seviyelerinde



Altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 220,2 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 360 lira, Cumhuriyet altını 1.473 liradan satılıyor. Cuma günü özellikle altının ons fiyatındaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 primle 220,1 liradan tamamladı.





Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 220,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 360 lira, Cumhuriyet altını 1.473 liradan satılıyor.



Cuma günü 15 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1.309,80 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında sınırlı da olsa negatif bir seyir izleyerek 1.302,20 dolar seviyelerinde işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta altının ons fiyatının, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu haftaki toplantısı öncesinde yükseliş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.



Ons altın fiyatının 1.297 doların üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda, 1.305 dolar seviyesinin direnç olarak takip edileceğini ifade eden Memş,"Altının ons fiyatında yükselişler sırasıyla 1.305 ve 1.312 dolar seviyesine kadar sürebilir. Olası düşüşlerde ise 1.297 doları destek olarak takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Memiş, bu hafta ABD'deki yoğun veri akışı, Fed'in faiz kararı, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin yatırımcıların gündemin yer alacağını belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 217 liranın destek, 225 liranın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Önümüz de düğün sezonu malum; ya altını alan, ya da bozduran tarafta olacağız. O halde bilip öğrenmekte fayda var: Altın nasıl ölçülür? 22 yada 24 ayar, 18 ayar gibi terimler ne ifade eder?

Altın nasıl ölçülür?



Bizde, altının saflığını gösterme ölçüsü olarak genellikle "ayar" kelimesi kullanılsa da, aslında uluslararası piyasada kullanılan kelime "karat"tır. Karat hem altının, hem de elmas ve diğer kıymetli taşların ölçümünde kullanılan bir birimdir.



Altının içine karıştırılan gümüş, bakır, nikel gibi farklı metallerin oranı ise altının ayarını, yani saflığını belirler.



22 ayar altın: Alaşım ağırlığı oranı 22/24’tür. Yüzde olarak ifade edilirse, içinde yaklaşık %93 altın vardır. Geri kalan alaşım bileşeni bakır ya da gümüşten oluşur. Taşsız takılarda en sık tercih edilen ayar budur.



18 ayar altın: 18/24. Yani içeriğinde yaklaşık olarak %75 oranında altın bulunur.



14 ayar altın: Yaklaşık %53 oranında altın içerir. Takı ve yatırım aracı olarak dünyada en yaygın kullanılan ayardır.



9 ayar altın: Yaklaşık %33 oranında altın içerir. Büyük kısmı farklı metallerden oluştuğu için fiyatı da düşüktür.

Önce altının ayarı tespit edilir. Örneğin bileziğiniz 18 ayarsa, 18/24 = 0.750 oranında saf altın var demektir. Bileziğiniz tartılır. 10 gram geldiyse bunun 10 x 0.750 = 7.5 gramı saf altındır.



Diyelim gram altın düz hesap 100 lira olsun, 100 x 7.5 = 750 TL olarak size ödeme yapar. Alış böyle, satarken ise kuyumcular bunun üzerine gram başına düşen kendi işçilik fiyatlarını ve kârı da ekler.



Altında ayar ne anlama gelir?

Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar şu sıralar 22 ayar altın bilezik fiyatının ne kadar olduğunu araştırıyor. 28 Ocak tarihli altın fiyatları açıklandı. Kapalıçarşı 22 ayar altın gram fiyatı hesaplama işlemi ve güncel rakamları bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Serbest piyasadaki en güncel altın fiyatları ve kuyumcu fiyatları, altınla ilgili tüm veriler, altın piyasasından son haberler star.com.tr haber sitemizde.

Altında ayarın ne anlama geldiğini kısaca anlatmaya çalışacağız



Altın’da ayar altının saflığını göstermek için kullanılır. Uluslararası piyasalarda ayar yerine kırat kelimesi kullanılır. Kırat kelimesi hem altında hem de diğer kıymetli taşların ölçümünde kullanılır.

Birçok insan 22 ayar altını duymuştur fakat 24 ayarın ne anlama geldiğini bilmemektedir. 22 ayar altın içinde karışık başka herhangi bir metal olmaya saf altındır.



Her bir ayar (kırat) altının bütününün 22’te biridir. Bir örnekle açıklayacak olursak; bir bileziğin 22’te 18’i altın, 22’te 6’sı ise gümüşten yapılmışsa o bilezik 18 ayar altındır.



Altın ürün içerisindeki has altının binde oranına ‘’milyem’’ denir.





Piyasalarda kullanılan başlıca ayarlar ve milyemleri şöyledir:



22 K = 916 milyem



21 K = 875 milyem



19 K = 800 milyem



18 K = 750 milyem



14 K = 585 milyem



10 K = 417 milyem



9 K = 375 milyem



8 K = 333 milyem



Altını Ölçmede kullanılan bu komik sistem yaklaşık bin yıl evvelki Almanların Mark isimli bir altın parasından kaynaklanmaktadır. Tamamen saf altından yapılan bu para 48 gramdı ve elmas ölçü biriminde ağırlığına göre 24 kırat ediyordu. Sonradan içine başka Maddeler karıştırıldıkça içindeki altın miktarına bağlı olarak kırat ölçüsü düşürüldü.



KAÇ RENK ALTIN VARDIR?



Altın beyaz kırmızı sarı gibi çeşitli renklerde beğenimize sunulur. Altın bakır ile karıştırılmışsa kırmızı altın gümüş ile karıştırılmışa sarı altın Nikel veya Platin gibi metaller içeriyorsa beyaz altın adı verilir