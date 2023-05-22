22 ayar altın gram fiyatı ne kadar oldu? 22 Mayıs 2023 gram, çeyrek altın fiyatları son dakika

Cuma günü 1237 liraya kadar gerileyen gram altın 2 haftanın en düşük seviyesini gördü. Cuma günü kapanışta altın fiyatları hareketlendi. Ons altın 1984 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise 1263 lirayı test etti. Hafta boyunca inişli çıkışlı bir grafik seyreden gram altın fiyatı yönünü yukarı çevirdi. Peki altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Bugün 22 ayar altın gram fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını bugün kaç TL? İşte 22 Mayıs 2023 altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yukarı yönlü seyrediyor. İşte 22 Mayıs 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları ve piyasalarda son durum..

22 AYAR ALTIN FİYATI NE KADAR?



1.145.69 TL

1.185.79 TL

GRAM ALTIN (24 AYAR)

1.259,60 TL

1.260,23 TL

ÇEYREK ALTIN

2.038,04 TL

2.074,69 TL

YARIM ALTIN

4.079,80 TL

4.152,28 TL

CUMHURİYET ALTINI

8.320,84 TL

8.464,45 TL

TAM ALTIN

Alış: 8.132,20 TL

Satış: 8.264,74TL