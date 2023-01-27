22 ayar altın gramı ne kadar? Altın fiyatları: 27 Ocak 2023 Gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları son haftalarda yukarı yönde hareketli seyrediyor. Fed faiz kararı öncesinde altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde 22 ayar gram altın ve çeyrek altın fiyatları düşüş ivmesi kaydediyor. Peki bugünkü altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar gram altın kaç TL? İşte 27 Ocak 2023 yarım, 22 ayar gram altın fiyatı 2023, gram altın, çeyrek altın fiyatları ve serbest piyasada altın fiyatları

22 AYAR ALTIN GRAMI NE KADAR?



22 ayar altın gramı 1.067,89 TL'den alınırken, 1.137,44 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1,164,11 liradan alınıyor, 1,164,40 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.885 liradan alınıyor, 1.915 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 7.692,88 liradan alınırken, 7.824,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1.924,32 liradan alınıyor, 1.924,71 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 7.692,83 liradan alınıyor, 7.823,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3.770,72 liradan alınıyor, 3.836,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın bugün 7,518.95 TL'den alınırken 7,638.8142 TL'den satılıyor

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 1.058,29 liradan alınıyor, 1.094,64 liradan satılıyor.