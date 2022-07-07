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Ekonomi

22 ayar bilezik fiyatı kaç para? 22 ayar altın gram fiyatı ne kadar? 7 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yeniden yükseliş bandına geçti. Serbest piyasa altın fiyatları alış satış rakamları, yatırımcılar tarafından sıkı takibe alındı. Uluslararası piyasada ons altın satış fiyatı 1744 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki 22 ayar Altın gram fiyatı ne kadar? 22 ayar altın gram fiyatı ne kadar? 7 Temmuz 2022 güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları...

7 Temmuz 2022 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
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Altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın alış satış rakamları yatırımcılar tarafından takibe alındı. Bilindiği üzere gram altın fiyatı Ons altının seyrine göre değişiyor. Ons altın fiyatı gerilemeye devam ediyor. Serbest piyasada güne 966 liradan başlayan gram altın 989,40 TL'ye yükseldi. 22 ayar bilezik fiyatı kaç para? 22 ayar altın gram fiyatı ne kadar? 7 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları

1 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 980,25 liradan alınıyor, 989,40 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün

1.549,15 liradan alınıyor, 1.583,35 liradan satılıyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış fiyatı 968,13

Satış fiyatı 968,32

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.743,99 liradan alınıyor, 1.744,43 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.196,60 liradan alınıyor, 6.314,05 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.088,62 liradan alınıyor, 3.166,71 liradan satılıyor.

ATA ALTIN

Ata altını 6.517,17 liradan alınıyor, 6.682,97 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM) KAÇ PARA?

22 ayar bilezik gramı 890,03 liradan alınıyor, 924,43 liradan satılıyor.

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