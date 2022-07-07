Altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın alış satış rakamları yatırımcılar tarafından takibe alındı. Bilindiği üzere gram altın fiyatı Ons altının seyrine göre değişiyor. Ons altın fiyatı gerilemeye devam ediyor. Serbest piyasada güne 966 liradan başlayan gram altın 989,40 TL'ye yükseldi. 22 ayar bilezik fiyatı kaç para? 22 ayar altın gram fiyatı ne kadar? 7 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları

1 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 980,25 liradan alınıyor, 989,40 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün

1.549,15 liradan alınıyor, 1.583,35 liradan satılıyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış fiyatı 968,13

Satış fiyatı 968,32

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.743,99 liradan alınıyor, 1.744,43 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.196,60 liradan alınıyor, 6.314,05 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.088,62 liradan alınıyor, 3.166,71 liradan satılıyor.

ATA ALTIN

Ata altını 6.517,17 liradan alınıyor, 6.682,97 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM) KAÇ PARA?

22 ayar bilezik gramı 890,03 liradan alınıyor, 924,43 liradan satılıyor.