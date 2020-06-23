22 ayar gram altın ne kadar bugün? Altın ons fiyatı anlık ve gram altın yorumu

23 Haziran 2020 Salı 09:29 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 09:29

Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı sevindirdi. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Koronavirüs salgını küresel ve yerel piyasalarda durgunluğa neden olurken altın fiyatları grafiği de kısa süreli dalgalanmalar yaşıyor. Son günlerde dolardaki dalgalanma sebebiyle 22 ayar gram altın fiyatlarında bir miktar düşüş meydana gelse de altın ons fiyatı yeniden yükselmeye başladı. Peki 22 ayar gram altın ne kadar bugün? İşte 22 ayar gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını anlık fiyatları uzmanlardan gram altın yorumu

Bugün altın fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor. Düne göre daha düşük rakamlarla güne başlayan altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Düğün mevsimi yaklaşırken hediye ve yatırım olarak altın almak isteyenler başta 22 ayar gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Peki altın alış satış fiyatları ne kadar?

Altın ons fiyatı anlık fiyatıdaki yukarı yönlü hareketlenme piyasanın normale döndüğünü gösteriyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar bugün? İşte çeyrek altın, gram altın alış satış rakamları...

ANLIK ALTIN FİYATLARI 23 HAZİRAN 2020

Altın fiyatları son durum... Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda 22 ayar gram altın fiyatı 361,98 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için çeyrek altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN

22 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 348,50 TL

SATIŞ: 361,98 TL

24 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 386,06 TL

SATIŞ: 386,14 TL

ALTIN ONS FİYATI ANLIK

ALIŞ: 1.752,33 TL

SATIŞ: 1.752,83 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 627,70

SATIŞ: 632,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.252,70

SATIŞ: 1.263,70

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.505,40

SATIŞ: 2.519,60

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 2.537,87

SATIŞ: 2.552,55

GRAM ALTIN YORUMU

Analistler, küresel bazda merkez bankalarının yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla genişleyici para politikası tutumunu devam ettirmesinin, altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi. Bu nedenle gram altın fiyatı uzun vadede artmaktadır.