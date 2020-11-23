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Ekonomi

22 milyar varillik petrol sahası keşfettiler!

BAE'de yaklaşık 22 milyar varillik petrol sahası keşfedildi. Sahanın Abu Dabi'deki bazı ana petrol sahalarından kaynak bakımından daha büyük olduğu belirtildi.

AA23 Kasım 2020 Pazartesi 08:27 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 08:27
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yüksek Petrol Konseyi (SPC), Abu Dabi'de, 22 milyar varillik rezervi olduğu tahmin edilen petrol sahası keşfedildiğini duyurdu.

SPC tarafından yapılan ve BAE resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, yaklaşık 22 milyar varillik ankonvansiyonel yeni petrol sahasının, Abu Dabi'deki bazı ana petrol sahalarından kaynak bakımından daha büyük olduğu ifade edildi.

Açıklamada, rezervin keşfedildiği bölgeye ilişkin bilgi verilmedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) verilerine göre BAE, petrol rezervi bakımından dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alıyor.

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